США ужесточили въезд для граждан из 43 стран мира

США вводят новые правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Беларусь. Теперь страны разделены на три категории: «красную», «оранжевую» и «жёлтую», что определяет степень ограничений.
В «красную» категорию попали 11 стран, для граждан которых въезд в США будет полностью запрещён. В этом списке Афганистан, Венесуэла, Иран, Куба, КНДР, Ливия, Сирия и другие страны.
Россия и Беларусь оказались в «оранжевой» зоне наряду с Пакистаном, Лаосом, Эритреей и рядом других государств. Это означает, что гражданам этих стран могут ограничить выдачу виз. Въезд, возможно, разрешат состоятельным деловым путешественникам, но туристам и тем, кто хочет получить иммиграционную визу, путь в США будет закрыт.
«Жёлтая» категория включает 22 страны, которым дано 60 дней на исправление ситуации. Причины таких мер.
Как сообщает The New York Times, основные причины ужесточения связаны с вопросами безопасности и отказом некоторых стран сотрудничать в вопросах миграционного контроля. Новые меры могут серьёзно повлиять на международные поездки и планы многих граждан. Если страны из «жёлтого» списка не исправят ситуацию, ограничения могут ужесточиться, ещё больше сузив возможности въезда в США.