США ужесточили въезд для граждан из 43 стран мира

Россия и Беларусь оказались в «оранжевой» зоне наряду с Пакистаном, Лаосом, Эритреей и рядом других государств. Это означает, что гражданам этих стран могут ограничить выдачу виз. Въезд, возможно, разрешат состоятельным деловым путешественникам, но туристам и тем, кто хочет получить иммиграционную визу, путь в США будет закрыт.