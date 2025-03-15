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США ужесточили въезд для граждан из 43 стран мира

Россия попала в «оранжевую» категорию.

Источник: Вокруг Света

США вводят новые правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Беларусь. Теперь страны разделены на три категории: «красную», «оранжевую» и «жёлтую», что определяет степень ограничений.

В «красную» категорию попали 11 стран, для граждан которых въезд в США будет полностью запрещён. В этом списке Афганистан, Венесуэла, Иран, Куба, КНДР, Ливия, Сирия и другие страны.

Россия и Беларусь оказались в «оранжевой» зоне наряду с Пакистаном, Лаосом, Эритреей и рядом других государств. Это означает, что гражданам этих стран могут ограничить выдачу виз. Въезд, возможно, разрешат состоятельным деловым путешественникам, но туристам и тем, кто хочет получить иммиграционную визу, путь в США будет закрыт.

«Жёлтая» категория включает 22 страны, которым дано 60 дней на исправление ситуации. Причины таких мер.

Как сообщает The New York Times, основные причины ужесточения связаны с вопросами безопасности и отказом некоторых стран сотрудничать в вопросах миграционного контроля. Новые меры могут серьёзно повлиять на международные поездки и планы многих граждан. Если страны из «жёлтого» списка не исправят ситуацию, ограничения могут ужесточиться, ещё больше сузив возможности въезда в США.