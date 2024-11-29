Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ускоряют создание плутониевых сердечников для ЯО, сообщил «Росконгресс»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. США ускоряют производство плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие, следует из доклада «Росконгресса», которым располагает РИА Новости.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Для будущего обновления ядерного оружия с использованием новых компонентов Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA — ред.) ускоряет производство плутониевых сердечников. Они являются центральной частью ядерного заряда, которые служат запалом для приведения его в действие. Без них невозможно производство ядерного оружия. США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х годов», — говорится в докладе.

В этих целях NNSA работает над расширением своих мощностей переработки плутония и производству самих сердечников, чтобы соответствовать требованиям выпуска не менее 80 единиц в год к 2030 году.

Национальное управление по ядерной безопасности предлагает удовлетворить это требование путем рекапитализации мощностей на двух существующих площадках: объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине и в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико.