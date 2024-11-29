США ускоряют создание плутониевых сердечников для ЯО, сообщил «Росконгресс»

«Для будущего обновления ядерного оружия с использованием новых компонентов Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA — ред.) ускоряет производство плутониевых сердечников. Они являются центральной частью ядерного заряда, которые служат запалом для приведения его в действие. Без них невозможно производство ядерного оружия. США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х годов», — говорится в докладе.