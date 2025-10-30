Популярные темы
США сообщили от отказе сократить свой военный контингент в Польше

США не будут сокращать свой военный контингент в Польше. Об этом 29 октября сообщили в минобороны Польши в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Мы получили подтверждение, что сокращения присутствия американских войск в Польше не будет», — сказано в публикации.

Отмечается, что вместе с министерством войны США Польша предусматривает разработку тех или иных действий, способствующих укреплению безопасности страны.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ситуации на границе с Мексикой. На тот момент в Польше расквартированы около 10 тысяч американских солдат.

