США сообщили от отказе сократить свой военный контингент в Польше

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ситуации на границе с Мексикой. На тот момент в Польше расквартированы около 10 тысяч американских солдат.