Политолог: что означает снятие санкций с венгерской АЭС «Пакш-2»

Виктор Орбан и Дональд Трамп достигли ряда ключевых договоренностей, которые могут существенно изменить энергетическую архитектуру Европы. По итогам переговоров в Вашингтоне премьер Венгрии заявил, что поставки российских нефти и газа в страну по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» полностью выведены из-под американских санкций.
Будапешт не намерен отказываться от российских энергоносителей: по словам Орбана, страна не имеет выхода к морю, а мощности альтернативного хорватского маршрута Adria недостаточны. Трамп, согласившись с аргументами венгерской стороны, отметил, что не удовлетворен позицией других стран ЕС, продолжающих скрытно покупать нефть у России.
Одним из главных результатов переговоров стало снятие санкций с проекта АЭС «Пакш-2», который реализуется при участии «Росатома». Орбан уточнил, что теперь исключение, ранее продлеваемое Вашингтоном, полностью отменено. Это позволит ускорить строительство: как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в начале февраля 2026 года на площадке станции будет залит первый бетон, после чего объект официально перейдет в стадию строительства.
Также Венгрия и США подписали меморандум о намерениях в сфере гражданской ядерной энергетики. В рамках договоренностей страна планирует использовать топливо не только из России, но и из Франции и США. Кроме того, Будапешт согласился закупать американский сжиженный природный газ для диверсификации энергопоставок.
По итогам переговоров Орбан заявил, что Венгрия готова содействовать Трампу в урегулировании конфликта на Украине и предложил провести возможный саммит между Россией и США в Будапеште. Хотя дата встречи пока не определена, идея остается в повестке дня — как редкий пример готовности Европы играть самостоятельную роль в вопросах энергетики и безопасности.
Как объяснил корреспонденту ВФокусе Mail публицист и политолог Леонид Крутаков, решение Трампа стало актом политического реализма, а не жестом доброй воли.
«У Венгрии просто нет альтернативных маршрутов. Отрезать страну от российской нефти — значит устроить коллапс, обрушить экономику и, возможно, саму власть. Орбан отстаивает не “пророссийскую”, а провенгерскую позицию», — объяснил эксперт.
Крутаков отмечает, что энергетическая логика Восточной Европы десятилетиями строилась на поставках дешёвых российских ресурсов — и именно этот механизм позволил региону пережить нефтяной кризис 1970-х.
«Вся западная Европа росла на советской нефти, поставляемой по гарантированным ценам. “Дружба”, “Турецкий поток” — это не просто трубы, это основа промышленного развития. И сегодня Венгрия лишь защищает своё право выживать в этих условиях», — добавил политолог.
Что касается предложенной Орбаном идеи провести американо-российский саммит в Будапеште, эксперт считает её символом дипломатического манёвра, но не фактором, который может определить ход переговоров:
«Это не от Орбана зависит, а от позиций США и России по украинскому вопросу. Пока обе стороны демонстрируют противоположные подходы. Единственный их консенсус в том, что общей позиции нет».