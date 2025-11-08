Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: что означает снятие санкций с венгерской АЭС «Пакш-2»

Виктор Орбан и Дональд Трамп согласовали новые принципы энергетического сотрудничества, которые могут радикально изменить баланс сил в Европе. По итогам переговоров в Вашингтоне Венгрия добилась снятия санкций США с проекта АЭС «Пакш-2» и исключения поставок российских нефти и газа из-под ограничений. Политолог отмечает, что этот шаг стал проявлением политического реализма — Будапешт защищает не Москву, а собственную экономику.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Виктор Орбан и Дональд Трамп достигли ряда ключевых договоренностей, которые могут существенно изменить энергетическую архитектуру Европы. По итогам переговоров в Вашингтоне премьер Венгрии заявил, что поставки российских нефти и газа в страну по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» полностью выведены из-под американских санкций.

Будапешт не намерен отказываться от российских энергоносителей: по словам Орбана, страна не имеет выхода к морю, а мощности альтернативного хорватского маршрута Adria недостаточны. Трамп, согласившись с аргументами венгерской стороны, отметил, что не удовлетворен позицией других стран ЕС, продолжающих скрытно покупать нефть у России.

Одним из главных результатов переговоров стало снятие санкций с проекта АЭС «Пакш-2», который реализуется при участии «Росатома». Орбан уточнил, что теперь исключение, ранее продлеваемое Вашингтоном, полностью отменено. Это позволит ускорить строительство: как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в начале февраля 2026 года на площадке станции будет залит первый бетон, после чего объект официально перейдет в стадию строительства.

Также Венгрия и США подписали меморандум о намерениях в сфере гражданской ядерной энергетики. В рамках договоренностей страна планирует использовать топливо не только из России, но и из Франции и США. Кроме того, Будапешт согласился закупать американский сжиженный природный газ для диверсификации энергопоставок.

По итогам переговоров Орбан заявил, что Венгрия готова содействовать Трампу в урегулировании конфликта на Украине и предложил провести возможный саммит между Россией и США в Будапеште. Хотя дата встречи пока не определена, идея остается в повестке дня — как редкий пример готовности Европы играть самостоятельную роль в вопросах энергетики и безопасности.

Как объяснил корреспонденту ВФокусе Mail публицист и политолог Леонид Крутаков, решение Трампа стало актом политического реализма, а не жестом доброй воли.

«У Венгрии просто нет альтернативных маршрутов. Отрезать страну от российской нефти — значит устроить коллапс, обрушить экономику и, возможно, саму власть. Орбан отстаивает не “пророссийскую”, а провенгерскую позицию», — объяснил эксперт.

Крутаков отмечает, что энергетическая логика Восточной Европы десятилетиями строилась на поставках дешёвых российских ресурсов — и именно этот механизм позволил региону пережить нефтяной кризис 1970-х.

«Вся западная Европа росла на советской нефти, поставляемой по гарантированным ценам. “Дружба”, “Турецкий поток” — это не просто трубы, это основа промышленного развития. И сегодня Венгрия лишь защищает своё право выживать в этих условиях», — добавил политолог.

Что касается предложенной Орбаном идеи провести американо-российский саммит в Будапеште, эксперт считает её символом дипломатического манёвра, но не фактором, который может определить ход переговоров:

«Это не от Орбана зависит, а от позиций США и России по украинскому вопросу. Пока обе стороны демонстрируют противоположные подходы. Единственный их консенсус в том, что общей позиции нет».

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше