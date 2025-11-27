Популярные темы
США разожгли конфликт на Украине, заявил верховный лидер Ирана

Хаменеи: США разожгли конфликт на Украине, но не достигли результата.

Источник: AP 2024

ТЕГЕРАН, 27 ноя — РИА Новости. Вашингтон разжег конфликт на Украине, который привел к огромному ущербу, однако не смог добиться результата, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«США развязали принесший огромный ущерб конфликт на Украине и не достигли своих целей. Действующий президент США (Дональд Трамп — ред.) говорил, что решит проблему в течение трех дней, однако по прошествии года (Вашингтон — ред.) навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт», — сказал он в обращении, показанном иранским телевидением.