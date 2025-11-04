США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ

«Белый дом рассматривает военные меры… Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам… с целью лишить (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуро военной поддержки… Второй подход предполагает отправку со стороны США сил специального назначения, таких как армейское подразделение “Дельта” или шестой отряд “морских котиков” ВМС США, для захвата или убийства Мадуро… Третий вариант предполагает гораздо более сложный план отправки контртеррористических сил США для захвата контроля над аэродромами и, по меньшей мере, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы», — пишет издание.