США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ

NYT: Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы, они включают авиаудары, отправку сил специальных операций или контртеррористических сил, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

«Белый дом рассматривает военные меры… Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам… с целью лишить (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуро военной поддержки… Второй подход предполагает отправку со стороны США сил специального назначения, таких как армейское подразделение “Дельта” или шестой отряд “морских котиков” ВМС США, для захвата или убийства Мадуро… Третий вариант предполагает гораздо более сложный план отправки контртеррористических сил США для захвата контроля над аэродромами и, по меньшей мере, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы», — пишет издание.