США приостановили розыгрыш грин-карт: что стало причиной

Напомним, стрельба в Брауновском университете в Провиденсе произошла на прошлой неделе, 13 декабря. Она привела к гибели двух человек и ранениям девяти. Злоумышленник был задержан, но вскоре освобожден, однако позже его нашли без признаков жизни.