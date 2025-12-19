США приостановили розыгрыш грин-карт: что стало причиной

Власти США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт, поскольку подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе. Об этом министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила в соцсети X.
Глава ведомства заявила, что по указанию президента США Дональда Трампа «немедленно приказывает USCIS (службе гражданства и иммиграции) приостановить программы DV-1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы».
По ее словам, стрелявший в Брауновском университете Клаудио Невис Валенти прибыл в США по грин-карте в 2017 году.
Напомним, стрельба в Брауновском университете в Провиденсе произошла на прошлой неделе, 13 декабря. Она привела к гибели двух человек и ранениям девяти. Злоумышленник был задержан, но вскоре освобожден, однако позже его нашли без признаков жизни.