США предлагает России 30 дней: кому выгодно перемирие в СВО

— Я говорил, что с Россией было бы легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо, — заявил президент США Дональд Трамп.