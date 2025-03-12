США предлагает России 30 дней: кому выгодно перемирие в СВО

Встреча в Саудовской Аравии проходила в тот момент, когда ВСУ отступали из Курской области, Красноармейск был взят в клещи, от Торецка (Дзержинска) российские войска начали продвигаться к Константиновке, а на Купянском направлении уже был создан плацдарм, с которого возможно выбить украинскую группировку из Купянска. Таким образом, временное перемирие выгодно только Киеву.
— Я говорил, что с Россией было бы легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо, — заявил президент США Дональд Трамп.
Европейский союз сменил воинственную риторику на одобрения перемирия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта заявили, что приветствуют не только мирную инициативу, но и возобновление американской военной помощи.
Кому выгодно новое перемирие
Военный эксперт, бывший заместитель командующего Народной милиции ЛНР Виталий Киселев в разговоре с ВФокус Mail выразил мнение, что перемирия не будет. Стремление Украины достичь краткосрочного прекращения огня связано с их потерями в личном составе и техники. Возможно, что 30 дней хватит для пополнения боезапаса и доукомплектвки подразделений. Если же ответственность за срыв перемирия будет переложена на Россию, то Западу необходимо будет напомнить о его действиях.
— Трампу встреча с нашим президентом необходима, на мой взгялд, для замера реакции. И сейчас он проводит разведку боем с помощью инициативы о прекращении огня, но при этом вводятся санкции, возобновляются поставки вооружения. Сегодня говорить, что мы можем сорвать перемирие некорректно. Мы ничего не срываем. Пока же мы видим, что нам предлагают ограничения, — отметил Киселев.
Остается также вопрос подписи. Не ясно, кто сможет подписать соглашение о перемирии, учитывая, что Владимир Зеленский утратил легитимность.
Как Киев реагировал на другие перемирия
Когда республики Донбасса вели борьбу в одиночку, существовали и другие договоренности о перемирии. Полковник Киселев напомнил, что часть из них инициативы принадлежала ОБСЕ. Делалось этого для того, чтобы подготовить ВСУ. Например, в 2018 году огонь остановили на праздник Воскресения Христова. Успеха такие идеи не имели.
— Я не ошибусь, если назову эту попытку перемирия в честь светлого праздника Пасхи самой провальной. Главной причиной этому является абсолютное нежелание украинской стороны решить данный конфликт мирным путем, — заявил тогда заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Тогда за восемь дней этого перемирия республика потеряла двух военнослужащих. Они погибли от украинских снайперов. По населенным пунктам ДНР было выпущено около 1300 боеприпасов. Это была не первая и не последняя попытка поставить боевые действия на паузу. В январе 2023 года президент России поручил остановить огонь вовремя Рождественских праздников.
— Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова, — говорилось в указе президента.
Украина не приняла предложение России. Владимир Зеленский посчитал, что в этот момент российские Вооруженные силы усилят свои позиции. По его словам, это позволило бы остановить продвижение ВСУ на Донбассе. Теперь, когда у ВСУ проблемы по всем фронтам, они пытаются выиграть время, чтобы перевооружиться.