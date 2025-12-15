Популярные темы
США понадеялись на соглашение России и Украины в следующие выходные

Guardian: Чиновники США рассчитывают на соглашение России и Украины в выходные.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

Чиновники США рассчитывают на соглашение России и Украины в следующие выходные. Об этом сообщает The Guardian.

По словам американских официальных лиц, 90 процентов вопросов между двумя сторонами уже решены. «Однако окончательное решение по территории еще предстоит принять Украине», — цитирует издание слова представителей США.

Отмечается, что дальнейшая работа по уточнению существующих предложений была поручена рабочим группам.

Ранее американская сторона заявила, что прошедшая в Берлине встреча советников президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского была продуктивной.