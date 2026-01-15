Популярные темы
США ограничили иммиграционные визы для 75 стран. Кто попал в список

Накануне администрация Дональда Трампа на неопределенный срок приостановила оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран. В списке оказались в том числе и партнеры Америки.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Решение, которое эксперты считают самым существенным ограничением легальных путей въезда в США за время администрации Трампа, вступит в силу 21 января. Оно нацелено на заявителей, которых американские власти могут счесть потенциальными «получателями государственной помощи» — то есть тех, кто, по их оценке, в будущем может нуждаться в социальных пособиях для удовлетворения базовых потребностей.

Согласно служебной записке Государственного департамента США, под ограничения подпадают страны со всех континентов: Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы.

По данным ведомства, исключения предусмотрены только для лиц с двойным гражданством, если у них есть паспорт стран, не входящий в перечень, а также в случаях, когда заявитель может доказать, что его поездка отвечает национальным интересам США в соответствии с политикой «Америка прежде всего».

«Если виза уже была одобрена, но еще не была напечатана, консульский сотрудник “обязан отказать в выдаче визы”», — пишет The Guardian.

В обширный список попали как страны, охваченные конфликтами, так и давние партнеры США, а также государства с традиционно высокой эмиграцией в Америку.

  • Афганистан;
  • Албания;
  • Алжир;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Армения;
  • Азербайджан;
  • Багамы;
  • Бангладеш;
  • Барбадос;
  • Беларусь;
  • Белиз;
  • Бутан;
  • Босния и Герцеговина;
  • Бразилия;
  • Мьянма;
  • Камбоджа;
  • Камерун;
  • Кабо-Верде;
  • Колумбия;
  • Берег Слоновой Кости;
  • Куба;
  • Демократическая Республика Конго;
  • Доминика;
  • Египет;
  • Эритрея;
  • Эфиопия;
  • Фиджи;
  • Гамбия;
  • Джорджия;
  • Гана;
  • Гренада;
  • Гватемала;
  • Гвинея;
  • Гаити;
  • Иран;
  • Ирак;
  • Ямайка;
  • Иордания;
  • Казахстан;
  • Косово;
  • Кувейт;
  • Кыргызстан;
  • Лаос;
  • Ливан;
  • Либерия;
  • Ливия;
  • Северная Македония;
  • Молдова;
  • Монголия;
  • Черногория;
  • Марокко;
  • Непал;
  • Никарагуа;
  • Нигерия;
  • Пакистан;
  • Республика Конго;
  • Россия;
  • Руанда;
  • Сент-Китс и Невис;
  • Сент-Люсия;
  • Сент-Винсент и Гренадины;
  • Сенегал;
  • Сьерра-Леоне;
  • Сомали;
  • Южный Судан;
  • Судан;
  • Сирия;
  • Танзания;
  • Таиланд;
  • Того;
  • Тунис;
  • Уганда;
  • Уругвай;
  • Узбекистан;
  • Йемен.

Ранее эксперт пояснил, что запрет на визы для россиян — это не специальная мера против Москвы, а часть общей миграционной политики Трампа.