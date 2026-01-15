США ограничили иммиграционные визы для 75 стран. Кто попал в список

Решение, которое эксперты считают самым существенным ограничением легальных путей въезда в США за время администрации Трампа, вступит в силу 21 января. Оно нацелено на заявителей, которых американские власти могут счесть потенциальными «получателями государственной помощи» — то есть тех, кто, по их оценке, в будущем может нуждаться в социальных пособиях для удовлетворения базовых потребностей.
Согласно служебной записке Государственного департамента США, под ограничения подпадают страны со всех континентов: Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы.
По данным ведомства, исключения предусмотрены только для лиц с двойным гражданством, если у них есть паспорт стран, не входящий в перечень, а также в случаях, когда заявитель может доказать, что его поездка отвечает национальным интересам США в соответствии с политикой «Америка прежде всего».
«Если виза уже была одобрена, но еще не была напечатана, консульский сотрудник “обязан отказать в выдаче визы”», — пишет The Guardian.
В обширный список попали как страны, охваченные конфликтами, так и давние партнеры США, а также государства с традиционно высокой эмиграцией в Америку.
- Афганистан;
- Албания;
- Алжир;
- Антигуа и Барбуда;
- Армения;
- Азербайджан;
- Багамы;
- Бангладеш;
- Барбадос;
- Беларусь;
- Белиз;
- Бутан;
- Босния и Герцеговина;
- Бразилия;
- Мьянма;
- Камбоджа;
- Камерун;
- Кабо-Верде;
- Колумбия;
- Берег Слоновой Кости;
- Куба;
- Демократическая Республика Конго;
- Доминика;
- Египет;
- Эритрея;
- Эфиопия;
- Фиджи;
- Гамбия;
- Джорджия;
- Гана;
- Гренада;
- Гватемала;
- Гвинея;
- Гаити;
- Иран;
- Ирак;
- Ямайка;
- Иордания;
- Казахстан;
- Косово;
- Кувейт;
- Кыргызстан;
- Лаос;
- Ливан;
- Либерия;
- Ливия;
- Северная Македония;
- Молдова;
- Монголия;
- Черногория;
- Марокко;
- Непал;
- Никарагуа;
- Нигерия;
- Пакистан;
- Республика Конго;
- Россия;
- Руанда;
- Сент-Китс и Невис;
- Сент-Люсия;
- Сент-Винсент и Гренадины;
- Сенегал;
- Сьерра-Леоне;
- Сомали;
- Южный Судан;
- Судан;
- Сирия;
- Танзания;
- Таиланд;
- Того;
- Тунис;
- Уганда;
- Уругвай;
- Узбекистан;
- Йемен.
Ранее эксперт пояснил, что запрет на визы для россиян — это не специальная мера против Москвы, а часть общей миграционной политики Трампа.