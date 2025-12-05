Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США официально определили свою политику в отношении России

США назвали приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией.

Источник: РИА "Новости"

Восстановление стратегической стабильности с Россией является одним из главных внешнеполитических приоритетов США в Европе. Об этом сообщается в новой американской Стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Белый дом.

«Наша общая политика в отношении Европы должна быть направлена ​​на восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией», — отмечается в документе.

Согласно Стратегии нацбезопасности, для построения отношений Европы с Россией требуется «дипломатическое участие» США, чтобы «восстановить и заново определить условия» для стратегической стабильности в Евразии. Также в тексте отмечается, что посредничество Вашингтона «должно способствовать снижению риска возникновения потенциального конфликта» между Москвой и европейскими странами.