США официально определили свою политику в отношении России

Согласно Стратегии нацбезопасности, для построения отношений Европы с Россией требуется «дипломатическое участие» США, чтобы «восстановить и заново определить условия» для стратегической стабильности в Евразии. Также в тексте отмечается, что посредничество Вашингтона «должно способствовать снижению риска возникновения потенциального конфликта» между Москвой и европейскими странами.