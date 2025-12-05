США официально определили свою политику в отношении России

Восстановление стратегической стабильности с Россией является одним из главных внешнеполитических приоритетов США в Европе. Об этом сообщается в новой американской Стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Белый дом.
«Наша общая политика в отношении Европы должна быть направлена на восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией», — отмечается в документе.
Согласно Стратегии нацбезопасности, для построения отношений Европы с Россией требуется «дипломатическое участие» США, чтобы «восстановить и заново определить условия» для стратегической стабильности в Евразии. Также в тексте отмечается, что посредничество Вашингтона «должно способствовать снижению риска возникновения потенциального конфликта» между Москвой и европейскими странами.