США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН

Зеленый климатический фонд создали в 2010 году в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата в качестве оперативного финансового механизма для оказания помощи развивающимся государствам в устранении или хотя бы смягчении последствий изменения климата. GCF базируется в Инчхоне в Южной Корее.