Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН

США объявили о незамедлительном выходе из Зеленого климатического фонда ООН.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. США незамедлительно выходят из Зеленого климатического фонда ООН, следует из пресс-релиза американского министерства финансов.

В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.

«Министерство финансов США уведомило Зеленый климатический фонд (GCF) о том, что Соединенные Штаты выходят из фонда и покидают свой пост в совете директоров GCF, и это решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении министерства.

Глава минфина США Скотт Бессент назвал GCF «радикальной организацией», деятельность которой ставит под сомнение идею о том, что энергия способствует экономическому росту и снижению уровня бедности.

«Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, подобные Зеленому климатическому фонду (GCF), цели которых противоречат тому факту, что доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности», — привело его слова министерство финансов.

Зеленый климатический фонд создали в 2010 году в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата в качестве оперативного финансового механизма для оказания помощи развивающимся государствам в устранении или хотя бы смягчении последствий изменения климата. GCF базируется в Инчхоне в Южной Корее.