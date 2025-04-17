США не смогут без Китая: чем обернулась торговая война Трампа для его армии

Собеседник ВФокусе Mail объяснил, что президент США работает на перспективу, при этом он не собирается разжигать новых войн, но армию свою модернизирует. Свидетельством тому служит оборонный бюджет. Администрация Трампа одобрила сумму около 1 триллиона долларов. Президент США напомнил, что это будет самый большой армейский бюджет из всех принятых в истории Штатов. По его словам, Белый дом экономит деньги, но им нужно выстроить армию из-за большого числа «плохих людей» вокруг.