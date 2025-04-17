США не смогут без Китая: чем обернулась торговая война Трампа для его армии

В США опровергли информацию, что торговые пошлины для Китая будут подняты до 245%. Тариф для некоторых видов товаров останется на уровне в 145%. Но даже такие цифры угрожают безопасности Вашингтона и его союзников. В США не смогли найти альтернативы китайским сплавам, используемым при производстве истребителей F-35 и других видов вооружения.
— В истребителях ВВС США для запуска двигателя и подачи питания в систему аварийного электроснабжения используются магниты из редкоземельных китайских минералов; в высокоточных баллистических ракетах эти магниты приводят в движение хвостовую часть двигателя; в новом типе электрических беспилотников Корпуса морской пехоты США магниты незаменимы, — говорится в статье китайского издания Guancha.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка в разговоре с ВФокусе Mail выразил мнение, что торговые войны, которые начал Трамп, преследуют цель оздоровления экономики США.
— Именно индустриализация или постиндустриализация, которая была проведена в США, лишила эту страну определенных технологических мощностей, которые были перенесены в страны третьего мира, в том числе Китай. Наблюдая за действиями санкций по отношению, кстати, и к нашей России, Трамп увидел положительные эффекты от санкций и ограничений, которые связаны с развитием национальных и стратегически важных отраслей экономики, — считает Сапрыка.
Собеседник ВФокусе Mail объяснил, что президент США работает на перспективу, при этом он не собирается разжигать новых войн, но армию свою модернизирует. Свидетельством тому служит оборонный бюджет. Администрация Трампа одобрила сумму около 1 триллиона долларов. Президент США напомнил, что это будет самый большой армейский бюджет из всех принятых в истории Штатов. По его словам, Белый дом экономит деньги, но им нужно выстроить армию из-за большого числа «плохих людей» вокруг.
— Генералы готовятся к прошлой войне, а Трамп же пытается модернизировать эту отрасль для инновационных видов боевых действий, — подытожил Сапрыка.