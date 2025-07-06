США и операция «Скрепка». Как американцы вывозили к себе военных преступников из Германии и Японии

Янки работали быстро. В течение нескольких недель в Европе было образовано два пункта пересылки — во Франкфурте и Париже. В военной неразберихе они методично разыскивали нужных людей, и в первую очередь вывозили их из тех мест, откуда они могли попасть в СССР, — из Саксонии, Тюрингии, Берлина. На допросах специалисты американской разведки оценивали возможный вклад беглецов в военный прогресс США, изымали архивы и библиотеки. Большую часть ученых на годы отправляли жить в немецкие деревни, препятствуя восстановлению Германии. Но нужных специалистов без лишних вопросов вывозили сначала в Мексику, а потом в США или Южную Америку. Там у американцев были свои тайные лаборатории, активно сотрудничавшие со сбежавшими нацистами.