США и операция «Скрепка». Как американцы вывозили к себе военных преступников из Германии и Японии

Вступив во Вторую мировую войну на завершающей стадии, американцы спешили не только объявить всему миру, что это они победили Гитлера. Они спешили, как шакал на падаль, — поживиться. Золотом нацистов, награбленным антиквариатом, а главное — знаниями, добытыми нацистскими учеными. Их интересовали не только наработки в области ракет, ядерных технологий или радиолокация, но и знания, полученные нацистскими медиками в концлагерях в результате чудовищных опытов над узниками.
«Скрепка» и список Озенберга
Как это ни прискорбно говорить, но именно военные годы в истории человечества становятся годами прогресса. Защищаясь или нападая, страны добиваются прорыва в технологиях. Нацисты в этом отношении были идеальной иллюстрацией. Поэтому едва затихли артиллерийские орудия, как за немецкими учеными начали настоящую охоту. Американцев не особенно волновали военные преступления, их интересовало, что еще можно выжать из уже проведенных исследований и опытов.
Гитлер с самого начала делал ставку на технологии, собирая самых талантливых ученых. Продолжил он это и во время войны. Когда стало ясно, что Германия на Восточном фронте столкнулась с противником, которого победить не удалось, Гитлер начиная с 1943 года отозвал с фронта больше 4000 ученых. Они были обязаны разработать новые виды вооружения. Список этих научных работников составлял инженер Вернер Озенберг, включая в него исключительно лояльных к нацистскому режиму специалистов.
В 1945 году список фамилий был найден в туалете Боннского университета. Кто-то неудачно попытался его уничтожить, но не преуспел. Документ оказался сначала у агентов МИ-6, а затем англичане поделились им с американцами. Так у янки появились список и цель: забрать к себе всех ученых-нацистов, работавших на Гитлера. США и Британия готовились к новой войне — уже с СССР, и новое оружие им было необходимо как воздух: на тот момент Советы обладали самой мощной и боеспособной армией в мире. Операцию назвали «Скрепка».
«Скрепка». Операция по откачке мозгов
Янки работали быстро. В течение нескольких недель в Европе было образовано два пункта пересылки — во Франкфурте и Париже. В военной неразберихе они методично разыскивали нужных людей, и в первую очередь вывозили их из тех мест, откуда они могли попасть в СССР, — из Саксонии, Тюрингии, Берлина. На допросах специалисты американской разведки оценивали возможный вклад беглецов в военный прогресс США, изымали архивы и библиотеки. Большую часть ученых на годы отправляли жить в немецкие деревни, препятствуя восстановлению Германии. Но нужных специалистов без лишних вопросов вывозили сначала в Мексику, а потом в США или Южную Америку. Там у американцев были свои тайные лаборатории, активно сотрудничавшие со сбежавшими нацистами.
Вот только те фамилии, кто стал наиболее известен.
Герберт Вагнер. Авиаконструктор, изобрел управляемую авиабомбу Henschel-293. Работал в США до 1957 года — создавал управляемые ракеты.
Вернер фон Браун, отдававший приказы пытать узников концлагерей, стал отцом американской космической программы, спроектировал ракету «Сатурн V», долетевшую до Луны.
Георг Рикхей. Нацист, сотрудничал с гестапо и СС. Сам приказывал убивать рабов на заводах. При Гитлере курировал производство летающей бомбы V-1. В США его пытались судить за казни, но дело прекратили.
Эрих Вальтер Нойберт. В Германии был куратором по управляемым ракетам. После войны разрабатывал ракеты в Форт-Блиссе (Уайт-Стенс) и в Хантсвилле (Алабама), с 1960 года — замдиректора Центра космических полетов.
Теодор Поппель. Инженер. У нацистов был специалистом по наземной поддержке управляемых ракет. В США возглавлял Управление оборудования поддержки запуска ракеты «Сатурн». Сыграл ключевую роль в разработке и проектировании стартового комплекса.
Курт Дебус. Убежденный нацист, член партии, разрабатывал «Фау-2». В США работал помощником фон Брауна в Редстоунском арсенале в Хантсвилле, затем — на ракетном полигоне и на мысе Канаверал. С 1952 года разрабатывал военные ракеты. Знаменитые американские «першинги» — его рук дело.
Эберхард Рис. У Гитлера руководил производством «Фау-2». В США заведовал программой лунохода.
Губертус Штругхольд. Родоначальник американской космической медицины. Проводил эксперименты над советскими военнопленными по замораживанию, пребыванию в кипятке, вивисекции и подвергал их перепадам давления в барокамере. Убивал детей вакуумом. Никогда этого не скрывал. Вся космическая медицина США стоит на плечах замученных в Дахау советских солдат.
Артур Рудольф — еще один инженер-ракетчик. Когда в США пошли разговоры о его причастности к убийствам в концлагерях, уехал в ФРГ.
Кроме этого, в США были вывезены полторы тысячи тонн научной документации, 7 специалистов по разработке синтетического топлива, 86 авиаконструкторов, 24 физика, в том числе изобретателя полупроводников Курта Леговца. А в 1959 году в США из ФРГ было увезено еще 94 человека, в том числе физики. Колоссальная часть научного прогресса США во второй половине XX века — это наработки нацистов. Они принесли Америке 346 000 патентов на научные изобретения и более 10 млрд долларов американскому бизнесу.
Их не только ограждали от преследований, но и щедро награждали, увековечивали их имена. Так, в честь военного преступника Штругхольда названа военно-медицинская библиотека в американском городе Сан-Антонио. Фон Браун, Курт Дебус и другие авиаинженеры были удостоены медали «За выдающиеся заслуги». Авиаинженеру Зигфриду Кнемайеру, кого Гитлер называл «мой мальчик» и который еще в 1944 году предлагал сбросить на СССР «грязную бомбу», американцы вручили премию Минобороны. Нацисты Вернер фон Браун и специалисты по реактивным двигателям Ганс фон Охайн и Крафт Эрике получили премию Годдарда — высшую награду в американской астронавтике.
Операция «Скрепка» в Японии. Плюс три тысячи садистов
Многие знают, что у милитаристской Японии были свои врачи-палачи — целый научный «Отряд-731», который занимался жуткими экспериментами над мирными жителями Китая и военнопленными из Китая, Кореи и СССР. Их заражали самыми страшными болезнями, вскрывали заживо, замораживали и выкачивали всю кровь. Удаляли органы и смотрели, что будет дальше. Это все известные факты. Но мало кто в курсе, что начальник отряда Исии Сиро при наступлении Советской армии вывез документацию в Токио и ею купил себе жизнь у американцев.
Его расчеты оказались верны. США не только отказались судить военных преступников, но и вывезли к себе 3000 «ценных специалистов». Некоторые из них спустя годы спокойно вернулись в Японию и даже занимали видные посты в стране. Например, в 1964 году японское отделение Олимпийского комитета возглавил японский принц Такеда Цунэеси — во время войны он инспектировал работу «Отряда-731».
Сам Исии Сиро до самой смерти работал в США, в Мэриленде, в научном центре, и скончался в собственной постели. А один из его подчиненных открыл в США процветающую гинекологическую клинику. В ней он использовал опыт над беременными женщинами, полученный в отряде.
Но, конечно, главные сведения, за которыми охотились американцы сразу после войны, — это данные, касающиеся бактериологического оружия. И тут они прощали любые преступления. Так, медик Эдвин Хилл в 1947 году считал, что «такую информацию невозможно получить в лабораториях из-за угрызений совести». Но зато можно ее купить. Он даже озвучивал сумму сделки — всего 250 000 иен.
Сотрудничество с нацистами шире «Скрепки»
Но, конечно, сотрудничество США с военными преступниками Второй мировой войны было гораздо шире, чем научные и даже военные изыскания.
После войны на Пентагон работал военный преступник, автор плана «Барбаросса» Рейнхард Гелен. Он сдался американцам 22 мая 1945 года и тут же начал работать на них против СССР — создав агентурную разведывательную сеть «Группа Гелена», которая только в 1956 году была передана ФРГ.
Нацистский преступник Валериан Трифа был лидером румынских нацистов. После войны стал советником президента Ричарда Никсона.
Оберштурмбаннфюрер Отто Скорцени работал на американцев с 1945 года.
Генерал СС и начальник гестапо в Вене Йозеф Хубер, виновный в убийстве по меньшей мере 70 000 человек, сделал в ЦРУ карьеру. Он сдался американцам в 1945 году, жил в США. Потом вернулся в Германию и работал на ЦРУ в течение 20 лет.
Таким образом, всю вторую половину XX века «могущество» США прирастало усилиями военных преступников. Да, собственно, американцы этого никогда особо и не скрывали. Мораль для них не важна. Важен лишь результат. Так же, кстати, было и у нацистов.
Майя Новик