Эксперт: США готовят Польшу к войне с Россией к 2030 году

После прихода к власти Дональда Трампа курс Белого дома успел поменяться несколько раз. Напомню, предыдущая администрация концентрировала усилия на оказании военной помощи Украине, а также разделяла усилия европейских партнеров по НАТО в организации поставок оружия и финансирования киевского режима. Но уже зимой внезапно произошла смена позиций и представители 47-го американского президента решили обозначить свою миролюбивую внешнюю политику относительно Москвы, а сам Трамп даже попытался выступить в роли арбитра на переговорах по примирению России и Украины. Позже Вашингтон, снизив градус внимания к российско-украинскому конфликту, сместил акценты своих интересов в сторону Ближнего Востока.