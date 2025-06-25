Эксперт: США готовят Польшу к войне с Россией к 2030 году

После прихода к власти Дональда Трампа курс Белого дома успел поменяться несколько раз. Напомню, предыдущая администрация концентрировала усилия на оказании военной помощи Украине, а также разделяла усилия европейских партнеров по НАТО в организации поставок оружия и финансирования киевского режима. Но уже зимой внезапно произошла смена позиций и представители 47-го американского президента решили обозначить свою миролюбивую внешнюю политику относительно Москвы, а сам Трамп даже попытался выступить в роли арбитра на переговорах по примирению России и Украины. Позже Вашингтон, снизив градус внимания к российско-украинскому конфликту, сместил акценты своих интересов в сторону Ближнего Востока.
С большой определенностью можно утверждать, что Соединенные Штаты не отказались от концепции конкуренции с Россией в так называемой «серой зоне» противоборства. Речь идет о реальных действиях американского правительства и о негласных решениях, которые лежат в основе политики Штатов. По сути, Вашингтон, работая в рамках операции «Атлантическая решимость» и «Европейской инициативы сдерживания» (European Reassurance Initiative — ERI, позднее переименованная в European Deterrence Initiative — EDI), на фоне войны на Украине осуществил перезапуск своего военно-промышленного комплекса, поставив европейцев в военно-техническую зависимость.
То есть сегодня в отношении действий США выстроена прочная стена иллюзий, за которой скрывается замысел их недружественных намерений в отношении России на перспективу.
Особенностью действий в «серой зоне» противоборства является задействование прокси-сил третьих стран, коалиций и группировок, обладающих военным потенциалом — против прямого противника. На этом основании весьма показательные действия США на восточном фланге НАТО, где такая роль отведена Украине. На Ближнем Востоке в качестве американских прокси выступает Израиль.
Однако в ближайшей перспективе США в Восточной Европе готовит еще одну страну к роли своих прокси для воплощения своих геополитических амбиций, направленных против России. В данном случае Вашингтон рассматривает Польшу.
По оценкам аналитиков американского мозгового центра RAND Corporation* военное усиление Польши позволит Соединенным Штатам достичь большей гибкости в продвижении своих геостратегических интересов в других уголках мира. То есть Пентагон уже сейчас рассматривает польские вооруженные силы как свои прокси на восточном фланге НАТО. Здесь стоит отметить, что пятый армейский (экспедиционный) корпус армии США базируется в Польше (Познань).
По замыслу Пентагона польская армия к 2035 году должна стать главной ударной силой НАТО на европейском театре военных действий. При этом варшавским прокси отводится главенствующая роль в сухопутных наступательных операциях.
Основным поставщиком вооружения для польских вооруженных сил станет американская оборонная промышленность. Уже в 2025 году Польша намерена вложить на повышение своего военного потенциала около 4,7 процентов от ВВП. При этом значительная доля военных расходов Польши пойдет в США на покрытие контрактов о поставках американского оружия.
Помимо снабжения польской армии американским вооружением, к 2035 году планируется почти на одну треть увеличить ее численность: с 205 до 300 тысяч человек.
На сегодняшний день Польша располагает четырьмя механизированными дивизиями, в составе которых:
- 4 бронетанковые бригады;
- 8 механизированных бригад;
- 1 артиллерийская бригада.
К 2030−2035 годам польскую армию планируется увеличить до шести механизированных дивизий, в составе которых будут находиться:
- 6 бронетанковых бригад;
- 15 механизированных бригад;
- 6 артиллерийских бригад.
Кроме того, в составе сухопутного сегмента польские вооруженные силы уже имеют: бригаду армейской авиации, воздушно-десантную бригаду и аэромобильную бригаду.
В ближайшее время следует ожидать обновления концепции «Европейской инициативы сдерживания» в части укрепления взаимодействия Европейского командования армии США (EUCOM) с Министерством национальной обороны Польши.
Одновременно Североатлантический альянс может начать пересмотр стратегических планов с учетом расширения оперативных возможностей польской армии.
Готовность полькой армии к участию в боевых действиях как главной ударной силы НАТО на востоке следует ожидать уже к 2030 году.
* Деятельность RAND Corporation признана нежелательной в России.
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