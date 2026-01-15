Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США допустили роковую ошибку в протестах в Иране

Штаты ошиблись, поддержав сына свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви. Об этом в интервью URA.RU заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Источник: Reuters

Ставка США на сына иранского шаха не оправдалась, считает политолог Евгений Семибратов.

Штаты ошиблись, поддержав сына свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви. Об этом в интервью URA.RU заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Шахов в свое время снес народ Ирана. В ходе нынешнего кризиса американцы явно просчитались, потому что использование Пехлеви в качестве знамени протеста — это прямой удар по самому протесту», — заявил политолог.

По его мнению, ставка США на Пехлеви не оправдалась. Это, наряду с решимостью руководства Ирана и отсутствием предателей, сыграло решающую роль и придало устойчивость исламской республике.

Издание Axios со ссылкой на источники сообщило 13 января, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф тайно встречался с Пехлеви. Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне обесценивания национальной валюты — иранского риала. По последней информации, ситуацию удалось стабилизировать.