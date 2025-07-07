Срыв поставок для ВСУ: сможет ли президент Польши закрыть Жешув

Претензии к союзникам
В интервью польскому порталу Onet президент Дуда выразил недовольство позицией международных партнеров, которые, по его словам, оказывают давление на Варшаву с целью «выжать максимальную помощь Украине при собственных минимальных затратах».
«Давайте закроем аэропорт в Ясенке, посмотрим, как союзники выполнят свою миссию, как они помогут Украине. Мы те, кто несет это бремя. Другие должны это учитывать, нравится им это или нет, потому что таковы факты, и мы должны выложить эти факты на стол, потому что это наш интерес», — заявил польский лидер.
Дуда подчеркивает, что Польша, будучи близким соседом Украины, ощущает на себе последствия военного конфликта, как никто другой. Для убедительности своих слов он напомнил об инциденте в селе Пшеводув, когда в 2022 году на польской территории взорвалась украинская ракета.
Пустые разговоры
Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отметил в разговоре с ВФокусе Mail, что речь идет о «теоретических рассуждениях», за которыми не последует реальных действий.
«Дуда — уходящий президент. Ему сейчас можно говорить что угодно. Закрытие или открытие военных баз вообще не входит в полномочия президента. Это следует расценивать как очередную попытку привлечь внимание союзников к себе, лишний раз показать, что они недостаточно ценят Польшу, чтобы в будущем получить какие-то преференции», — пояснил политолог.
Поскольку президентская каденция Дуды завершается, бывший лидер может позволить себе любые высказывания для привлечения внимания СМИ и попадания на первые полосы газет. В реальности этому военному хабу ничего не угрожает, Варшава никогда не пойдет на такой риск, уверен эксперт.
Международный аэропорт Жешув-Ясенка, расположенный в юго-восточной части Польши, в 14 километрах от города Жешув, стал ключевым логистическим узлом для доставки военной помощи Украине с началом конфликта в 2022 году. Через него проходит до 90% западной военной техники, направляемой ВСУ.
Дарья Баева