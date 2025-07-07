Срыв поставок для ВСУ: сможет ли президент Польши закрыть Жешув

«Давайте закроем аэропорт в Ясенке, посмотрим, как союзники выполнят свою миссию, как они помогут Украине. Мы те, кто несет это бремя. Другие должны это учитывать, нравится им это или нет, потому что таковы факты, и мы должны выложить эти факты на стол, потому что это наш интерес», — заявил польский лидер.