Секретные архивы: кто и как покрывал педофилию католических священников в США

Согласно обнаруженным документам, Мерфи с 1950 по 1970 год совратил 200 мальчиков в висконсинской школе Святого Иоанна для глухих детей. Три архиепископа Милуоки знали о совершенных преступлениях, но не сообщали в полицию. Кроме того, в 1995 году одна из жертв священника сообщила о домогательствах в секретариат Ватикана. Расследованием занялась Конгрегация доктрины веры (орган, отвечающий за чистоту вероучения и морали), которую на тот момент возглавлял Йозеф Ратцингер, в 2005 году избранный Папой Бенедиктом XVI. Однако Мерфи не только не лишили сана, но и не сообщили о нем в полицию. О преступлениях стало известно только через 12 лет после его смерти.