Секретные архивы: кто и как покрывал педофилию католических священников в США

Американский кардинал Роберт Превост был избран новым главой Римско-католической церкви 8 мая 2025 года в Ватикане. Общественный резонанс вызвали его связи с Джеймсом Рэем, чикагским священником, обвинявшимся в насилии над детьми, преступления которого скрывали 44 года.
Хотя США до сих пор входит в пятерку стран с наибольшим числом католиков среди населения, с 2002 по 2025 год более 6 800 американских священников были обвинены в домогательствах и жестоком обращении с несовершеннолетними. За это время Римско-католическая церковь выплатила пострадавшим и их семьям в общей сложности три миллиарда долларов. Ради сокрытия тысяч преступлений епархии банкротились, насильников лечили от алкоголизма, а жертв «затыкали» подписками о неразглашении ради сокрытия тысяч преступлений. Но все эти меры не смогли остановить худший кризис Церкви за последние 500 лет.
40 лет известности
Первый публичный скандал, связанный с сексуальным насилием, произошел в штате Луизиана еще в прошлом веке при Папе Иоанне Павле II. В 1985 году священник Гильберт Гаус признался в издевательствах над 37 детьми из своего прихода. Это также один из первых задокументированных случаев системного насилия в церкви, который привлек внимание к проблеме в США. Однако на следующие 17 лет о нем все же забыли.
Вопрос педофилии в среде католиков вновь обострился в 2002 году, но на этот раз он вышел за пределы американского сообщества. Все началось в 2001-м с небольшой колонки адвоката Митчелла Гарабедяна в газете The Boston Globe, в которой он заявил, что архиепископ Бостона кардинал Бернард Лоу больше 20 лет скрывал преступления священника Джона Геогана. Журналисты команды Spotlight начали расследование и не только обнародовали теневые схемы сокрытия таких преступлений в церкви, но и раскрыли настоящий ящик Пандоры.
Джон Геоган родился в 1935 году в Бостоне, воспитывался дядей по материнской линии, служившим тогда священником в бостонской архиепархии. Еще в детстве будущий насильник принял решение посвятить свою жизнь духовному служению. После окончания семинарии в 1962 году Геогана назначили на должность помощника пастора в приходе Пресвятого Таинства города Согус. Первое сообщение о наклонностях преподобного поступило еще тогда. Коллега Геогана рассказал епархии, что тот водит мальчиков в свою спальню, но позже отозвал свое заявление, по его словам, из-за угроз со стороны руководства. Через 13 лет, уже после возбуждения уголовного дела, Геоган признается в приставаниях к четырем мальчикам.
В 1966 году Джона Геогана перевели в приход Святого Бернарда в городе Конкорд, еще через семь месяцев — в приход Святого Павла в Хингеме, а оттуда всего через год — на лечение в реабилитационный центр при католическом Институте Сетон. В 1974-м Геогана направили в приход Святого Андрея в Бостоне, откуда через четыре года, согласно церковным записям, он снова ушел в отпуск по болезни.
Впоследствии журналисты выяснили, что за этот 31 год о насилии по отношению к детям со стороны Джона Геогана поступило по меньшей мере восемь сообщений. Жертвами преподобного становились мальчики от 5 до 15 лет из многодетных семей, которых воспитывали матери-одиночки. Священник водил детей за мороженым или приглашал помолиться перед сном, таким образом заманивая к себе.
Притом что епархии было известно об отклонениях Джона Геогана, его все равно допускали к работе с детьми. Позднее команда Spotlight обнаружит заключения психиатров, проводивших тестирование преподобного, согласно которым служитель культа представляет низкую опасность для окружающих. Также найдутся и письма одного из епископов, который неоднократно сообщал о преступлениях Геогана кардиналу Бернарду Лоу.
В середине 90-х с исками против Геогана выступили 130 жертв. В 2002 году его отлучили от церкви, признали виновным в домогательствах к несовершеннолетним и приговорили к 10 годам тюрьмы, где через год он был задушен сокамерником. Бостонская епархия в многочисленных судебных процессах смогла сбить общую сумму компенсации жертвам с 30 до 10 миллионов долларов.
Журналисты продолжили искать жертв насилия со стороны священников в штате Массачусетс, и к 2004 году их набралось 10 700 человек. Такие результаты спровоцировали аналогичные расследования по всей Америке, а затем и в других католических странах.
После событий в Бостоне жертвы насилия в США начали массово подавать иски. Второй епархией, вынужденной откупаться от прихожан, стала Лос-Анджелесская. В 2006—2007 годах она выплатила две компенсации в 60 и 660 миллионов долларов 553 пострадавшим.
Большинство преступлений, по которым поступали иски, относятся к периоду 1930−1990 годов. 60 лет священников, уличенных в насилии, переводили между приходами, не уведомляя новые общины об их прошлом. Рекордная по тем временам сумма выплат чуть не обанкротила Лос-Анджелесскую епархию, но зато позволила ее главе кардиналу Роджеру Махони избежать дачи показаний в суде в том числе и по делу о сокрытии преступлений еще одного католика-растлителя Майкла Бейкера.
В 2010 году прогремел еще один скандал, в центре которого на этот раз оказалось имя Папы Бенедикта XVI. В штате Висконсин пять человек подали иски против архиепископа города Милуоки. В процессе подготовки к суду их адвокаты обнаружили архивную переписку между епископами штата и папой римским, в которой обсуждалась проблема преступлений священника Лоуренса Мерфи. Также были обнаружены заявления жертв растлителя, заключение психиатра и протокол последнего заседания по этому поводу в Ватикане.
Согласно обнаруженным документам, Мерфи с 1950 по 1970 год совратил 200 мальчиков в висконсинской школе Святого Иоанна для глухих детей. Три архиепископа Милуоки знали о совершенных преступлениях, но не сообщали в полицию. Кроме того, в 1995 году одна из жертв священника сообщила о домогательствах в секретариат Ватикана. Расследованием занялась Конгрегация доктрины веры (орган, отвечающий за чистоту вероучения и морали), которую на тот момент возглавлял Йозеф Ратцингер, в 2005 году избранный Папой Бенедиктом XVI. Однако Мерфи не только не лишили сана, но и не сообщили о нем в полицию. О преступлениях стало известно только через 12 лет после его смерти.
В 2014 году под давлением общественности и юристов архиепархия Чикаго обнародовала 680 страниц внутренних документов. Так раскрылась серия преступлений священника чикагской епархии Джеймса Рэя. Первые обвинения против Рэя появились еще в 1970-х годах, когда он служил в приходах Уокигана и Чикаго. В церковных документах зафиксировано, что Рэй вступал в интимные отношения с несовершеннолетними, включая взаимную мастурбацию и физические домогательства.
В 1991 году его официально отстранили от приходской работы, но разрешили служить в католических благотворительных организациях под наблюдением.
В 2000 году, несмотря на ограничения, Рэя поселили в монастырь ордена августинцев Святого Иоанна Стоуна в Чикаго, расположенный в квартале от католической начальной школы. Это решение согласовал тогдашний глава ордена августинцев Роберт Превост, в мае 2025 года ставший новым Папой Римским Львом XIV. Администрацию школы не уведомили о рисках. Священник проживал там до 2002 года, когда после скандалов в Бостоне Церковь ужесточила политику в отношении обвиняемых священников.
В 2018 году под обвинениями в сексуальных преступлениях оказался член коллегии кардиналов Ватикана (выбирают папу римского), бывший архиепископ Вашингтона кардинал Теодор МакКаррик. В газету New York Times обратилась одна из жертв «высокопреосвященства», которую тот насиловал на протяжении 20 лет. Попечительский совет архиепархии Нью-Йорка провел проверку, которая подтвердила обвинения, а также выявила и другие эпизоды насилия. Жалобы на кардинала поступали с 1994 по 2008 год. За это время епископаты, которыми заведовал МакКаррик, выплатили четыре компенсации на сумму больше 200 тысяч долларов.
Жертвами кардинала были молодые семинаристы и мальчики 11−13 лет. Несмотря на все собранные доказательства и их признание Ватиканом, кардинал до последнего отрицал свою вину. Сообщения о преступлениях доходили до Папы Бенедикта XVI, но никакие меры не предпринимались. После опубличивания этой информации Теодора МакКаррика исключили из общественного служения, а в 2019 году отлучили от церкви. Он умер два месяца назад, 4 апреля 2025 года, так и не понеся уголовного наказания.
Также в 2018 году скандал разгорелся в Пенсильвании. Генеральный прокурор штата Джош Шапиро инициировал расследование случаев сексуального насилия в местных епархиях. За два года собранное большое жюри выявило больше 300 священников, за 70 лет развративших больше тысячи детей. В опубликованном докладе также упоминалось и имя уже известного кардинала МакКаррика.
Почему преступления скрывали
На протяжении десятилетий сексуальные преступления католических священников в США находились под грифом «секретно» на всех уровнях. Скрыть преступления сначала пытались «на местах». Священники-растлители давили на детей не только собственным, но и божественным авторитетом. Большинство жертв удавалось «заткнуть» с помощью угроз.
«Он угрожал моим животным, угрожал мне, говорил, что мои мать и отец больше не будут меня любить, что они откажутся от меня. […] Двоих моих братьев насиловал один и тот же священник. Он сказал, что закроет моего брата в психбольницу, потому что он употреблял наркотики и пытался покончить жизнь самоубийством», — рассказала жертва католика-растлителя Алекса МакФерсон в одном из интервью.
Когда информация все же доходила до семьи, то Церковь решала вопрос деньгами. Поскольку большинство пострадавших были из неблагополучных семей, от них отделывались компенсациями при условии подписания соглашений о неразглашении. Но даже в таких случаях некоторые епархии умудрялись уходить от выплат, объявляя банкротство. Первой стала Портлендская в 2004 году, за ней обанкротились епископаты Тусона и Сан-Диего, предварительно переклассифицировав свое имущество как не принадлежащее архиепископству.
После разрешения вопросов руководства епархий незамедлительно переводили насильников в другие приходы. Конечно, такая мера никаким образом не действовала на растлителей, и они продолжали совершать преступления. Когда набиралось достаточное количество жалоб, священников отправляли на «лечение» или в отпуск «по болезни». Истинное значение этих формулировок обнаружилось 23 года назад во время бостонского скандала, когда журналистам удалось изучить фрагменты так называемых секретных архивов церкви.
«Секретные архивы» — это внутренние документы епархий, созданные в том числе для фиксации жалоб на священников-педофилов. Бумаги содержали детальные описания преступлений, докладные записки о перемещениях священников между приходами и даже инструкции по маскировке преступлений. Доступ к «архивам» имели только высшие иерархи.
В 2002 году суд в Бостоне обязал епархию предоставить доступ к документам, касающимся дела Геогана. Журналисты сопоставили даты перемещений священника между приходами, его отпусков и направлений в реабилитационные центры с периодами, когда на преподобного поступали жалобы, и они совпали. Так стало известно, что под предлогами «отпуск по болезни» и «лечение от алкоголизма» скрывались отправки пасторов-растлителей в центры лечения педофилии.
Стоит отметить, что попустительское отношение к сексуальному насилию в среде католического духовенства было закреплено в ключевом законодательном документе Церкви — Кодексе канонического права. До 1983 года педофилия и другие виды сексуального насилия относились к обычному прелюбодеянию и не рассматривались отдельно. Если по этой статье и судили насильников, то указывали другой состав, например «прелюбодеяние во время исповеди».
Кроме того, кодекс относил такие дела к разряду секретных и подлежащих к рассмотрению только церковным руководством. Ответственность за разглашение информации ложилась на епископов, а священник мог быть освобожден от наказания, если доказывал, что в момент грехопадения не полностью осознавал свои действия.
Папа Иоанн Павел II внес изменения в кодекс и перевел дела о сексуальном насилии в ведение Святого престола, их стала рассматривать Конгрегация доктрины веры. Также был установлен срок давности по рассмотрению таких заявлений — пять лет. Тем не менее запрет на распространение информации сохранился. Многих епископов, обвиненных в сокрытии преступлений, оправдывали именно этим положением Кодекса канонического права. В сообществе верующих споры о том, чьим правом — церковным или светским — должно в первую очередь руководствоваться духовенство, ведутся до сих пор.
В препятствовании правосудию оказалось замешано и высшее руководство Римско-католической церкви. Наибольшее возмущение вызвал «послужной список» Папы Бенедикта XVI, опубликованный вместе с результатами расследования в архиепархии Мюнхена. Будущий понтифик начал спускать на тормозах жалобы на насилие священников еще в период своего служения архиепископом.
В 1980 году он разрешил продолжить служение священнику, уже осужденному за педофилию. После назначения на должность главы Конгрегации доктрины веры тогда еще Йозеф Ратцингер закрыл сотни дел в отношении священников-насильников и ввел правило «папской тайны», запрещавшее под угрозой отлучения от церкви разглашать информацию о преступлениях клириков. Многие эксперты считают, что понтификат Бенедикта XVI стал катализатором современного кризиса Церкви из-за своей авторитарности.
Однако и светские власти не проявляли особого интереса к заявлениям жертв. Многие представители правоохранительных органов США либо закрывали официальные расследования в отношении представителей духовенства, либо всячески препятствовали огласке.
Например, в 1962 году в Пенсильвании полиция заподозрила священника прихода Святой Моники Эрнесто Паона в домогательствах несовершеннолетних мальчиков. Спустя два года окружной прокурор Роберт Мастер прекратил расследование. В 2017 году, когда жертвы массово подали иски в суд, он признался, что пошел на это ради поддержки духовенства в продвижении по карьерной лестнице.
В деле Джона Геогана бостонским журналистам пришлось через суд снимать с вещественных доказательств статус конфиденциальности, наложенный по требованию архиепархии. Также редакция The Boston Globe регулярно получала угрозы за публикацию имен епископов, связанных с сокрытием преступлений.
За 40 лет политическая верхушка США, как и представители штатов, практически ни разу не прокомментировала скандалы вокруг сексуального насилия в церкви, упорно соблюдая политику молчания. Во время скандала с докладом в Пенсильвании в 2018 году Белый дом и многие конгрессмены избегали публичных заявлений, несмотря на требования общественности. Это молчание интерпретировалось как нежелание конфликтовать с католическими избирателями, особенно в предвыборные периоды.
Правовая война
Действовавшее в США законодательство также осложняло привлечение священников-педофилов к ответственности и защиту жертв. Например, после публикации доклада большого жюри в Пенсильвании в 2018 году к уголовной ответственности смогли привлечь всего двух клириков, по остальным делам вышли сроки исковой давности. То же самое произошло и с десятками гражданских исков. Во многих штатах жертва насилия могла подать в суд только до возраста 30 лет, а в некоторых — до 23 лет. При этом, по статистике организации Child USA, средний возраст тех, кто решается заявить о надругательствах со стороны клириков, составляет 52 года.
«Нет срока исковой давности для убийства тела. […] Почему у нас должен быть срок исковой давности для убийства души, которое специалисты по психическому здоровью называют сексуальным насилием над детьми?» — сказал в интервью журналу Бостонского университета Роберт Хатсон, бывший священник и жертва пастора-растлителя.
Хатсон, как и многие другие правозащитники, годами добивался увеличения сроков исковой давности для таких дел, но постоянно встречал сопротивление. Вызвано оно было активной работой церковных лоббистов. По данным расследования, проведенного шесть лет назад, в период с 2011 по 2018 год американские епархии потратили 10,6 миллиона долларов на лобби против законов о помощи жертвам священников-насильников. Основная часть суммы расходовалась в северо-восточных штатах.
Эндрю Куомо, бывший губернатором штата Нью-Йорк, в 2019 году заявил, что, по его мнению, Католическая церковь держала в страхе консерваторов в сенате. Также не стоит исключать и то, что большинство американских кардиналов и архиепископов имели тесные связи с политиками. Например, Кардинал Теодор Маккаррик, обвиненный в педофилии, десятилетиями поддерживал отношения с высшими политическими кругами США, был советником президентов и конгрессменов.
Активное сопротивление Церкви все же не смогло остановить законодательные реформы. После разоблачительной публикации в Пенсильвании штаты один за другим стали повышать возраст для подачи исков до 55 лет.
Нововведения коснулись и Ватикана. После того, как Папа Бенедикт XVI добровольно отрекся от Святого престола, Римско-католическую церковь возглавил Папа Франциск. Уже через два года он создал церковный суд для рассмотрения дел епископов, покрывающих священников-педофилов, в результате работы которого десятки высокопоставленных духовников были отстранены от службы.
Также понтифик учредил комиссию по защите несовершеннолетних, а в 2019 году отменил «папскую тайну», разрешив передачу дел светским властям, хотя многие архивы все еще остаются закрытыми.
Кроме того, в 2021 году Ватикан включил в Кодекс канонического права статью, осуждающую сексуальное насилие над несовершеннолетними со стороны клириков. Теперь жестокое обращение с детьми классифицируется как преступление против достоинства личности, а наивысшей мерой наказания по этой статье стало отлучение от церкви.
Несмотря на все изменения, скандалы с многомиллионными судебными исками против церкви не перестают утихать. В 2024 году суд назначил архиепархии Лос-Анджелеса рекордную сумму компенсации — 880 миллионов долларов. Деньги должны получить 1353 пострадавших.
История сокрытия сексуального насилия в католической церкви США — это не просто череда преступлений, а системный кризис, подрывающий саму суть духовного авторитета. Церковная власть десятилетиями ставила репутацию выше безопасности детей. Теперь, с приходом нового папы римского, перед Ватиканом стоит выбор: продолжить путь реформ или вернуться к консервативному прошлому, которое продолжает уничтожать ценность веры.
Андрей Дубровский