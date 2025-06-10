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Секретные архивы: кто и как покрывал педофилию католических священников в США

В Римско-католической церкви разгорается скандал вокруг американского кардинала Роберта Превоста, избранного новым папой римским и получившего папское имя Лев XIV. Адвокаты жертв, подвергшихся насилию со стороны католических священников, утверждают, что подали жалобу на Роберта Прево всего за шесть недель до того, как он был избран папой римским. По версии защитников, ставший папой Роберт Превост не принял достаточных мер по делам о защите детей от случаев сексуального насилия со стороны священнослужителей.

Американский кардинал Роберт Превост был избран новым главой Римско-католической церкви 8 мая 2025 года в Ватикане. Общественный резонанс вызвали его связи с Джеймсом Рэем, чикагским священником, обвинявшимся в насилии над детьми, преступления которого скрывали 44 года.

Хотя США до сих пор входит в пятерку стран с наибольшим числом католиков среди населения, с 2002 по 2025 год более 6 800 американских священников были обвинены в домогательствах и жестоком обращении с несовершеннолетними. За это время Римско-католическая церковь выплатила пострадавшим и их семьям в общей сложности три миллиарда долларов. Ради сокрытия тысяч преступлений епархии банкротились, насильников лечили от алкоголизма, а жертв «затыкали» подписками о неразглашении ради сокрытия тысяч преступлений. Но все эти меры не смогли остановить худший кризис Церкви за последние 500 лет.

40 лет известности

Первый публичный скандал, связанный с сексуальным насилием, произошел в штате Луизиана еще в прошлом веке при Папе Иоанне Павле II. В 1985 году священник Гильберт Гаус признался в издевательствах над 37 детьми из своего прихода. Это также один из первых задокументированных случаев системного насилия в церкви, который привлек внимание к проблеме в США. Однако на следующие 17 лет о нем все же забыли.

Вопрос педофилии в среде католиков вновь обострился в 2002 году, но на этот раз он вышел за пределы американского сообщества. Все началось в 2001-м с небольшой колонки адвоката Митчелла Гарабедяна в газете The Boston Globe, в которой он заявил, что архиепископ Бостона кардинал Бернард Лоу больше 20 лет скрывал преступления священника Джона Геогана. Журналисты команды Spotlight начали расследование и не только обнародовали теневые схемы сокрытия таких преступлений в церкви, но и раскрыли настоящий ящик Пандоры.

Джон Геоган родился в 1935 году в Бостоне, воспитывался дядей по материнской линии, служившим тогда священником в бостонской архиепархии. Еще в детстве будущий насильник принял решение посвятить свою жизнь духовному служению. После окончания семинарии в 1962 году Геогана назначили на должность помощника пастора в приходе Пресвятого Таинства города Согус. Первое сообщение о наклонностях преподобного поступило еще тогда. Коллега Геогана рассказал епархии, что тот водит мальчиков в свою спальню, но позже отозвал свое заявление, по его словам, из-за угроз со стороны руководства. Через 13 лет, уже после возбуждения уголовного дела, Геоган признается в приставаниях к четырем мальчикам.

В 1966 году Джона Геогана перевели в приход Святого Бернарда в городе Конкорд, еще через семь месяцев — в приход Святого Павла в Хингеме, а оттуда всего через год — на лечение в реабилитационный центр при католическом Институте Сетон. В 1974-м Геогана направили в приход Святого Андрея в Бостоне, откуда через четыре года, согласно церковным записям, он снова ушел в отпуск по болезни.

С 1981 по 1992 год святого отца дважды переводили между приходами и трижды отправляли на лечение, пока в 1993-м в возрасте 58 лет его не «попросили» на пенсию.

Впоследствии журналисты выяснили, что за этот 31 год о насилии по отношению к детям со стороны Джона Геогана поступило по меньшей мере восемь сообщений. Жертвами преподобного становились мальчики от 5 до 15 лет из многодетных семей, которых воспитывали матери-одиночки. Священник водил детей за мороженым или приглашал помолиться перед сном, таким образом заманивая к себе.

Притом что епархии было известно об отклонениях Джона Геогана, его все равно допускали к работе с детьми. Позднее команда Spotlight обнаружит заключения психиатров, проводивших тестирование преподобного, согласно которым служитель культа представляет низкую опасность для окружающих. Также найдутся и письма одного из епископов, который неоднократно сообщал о преступлениях Геогана кардиналу Бернарду Лоу.

В середине 90-х с исками против Геогана выступили 130 жертв. В 2002 году его отлучили от церкви, признали виновным в домогательствах к несовершеннолетним и приговорили к 10 годам тюрьмы, где через год он был задушен сокамерником. Бостонская епархия в многочисленных судебных процессах смогла сбить общую сумму компенсации жертвам с 30 до 10 миллионов долларов.

Журналисты продолжили искать жертв насилия со стороны священников в штате Массачусетс, и к 2004 году их набралось 10 700 человек. Такие результаты спровоцировали аналогичные расследования по всей Америке, а затем и в других католических странах.

После событий в Бостоне жертвы насилия в США начали массово подавать иски. Второй епархией, вынужденной откупаться от прихожан, стала Лос-Анджелесская. В 2006—2007 годах она выплатила две компенсации в 60 и 660 миллионов долларов 553 пострадавшим.

Большинство преступлений, по которым поступали иски, относятся к периоду 1930−1990 годов. 60 лет священников, уличенных в насилии, переводили между приходами, не уведомляя новые общины об их прошлом. Рекордная по тем временам сумма выплат чуть не обанкротила Лос-Анджелесскую епархию, но зато позволила ее главе кардиналу Роджеру Махони избежать дачи показаний в суде в том числе и по делу о сокрытии преступлений еще одного католика-растлителя Майкла Бейкера.

В 2010 году прогремел еще один скандал, в центре которого на этот раз оказалось имя Папы Бенедикта XVI. В штате Висконсин пять человек подали иски против архиепископа города Милуоки. В процессе подготовки к суду их адвокаты обнаружили архивную переписку между епископами штата и папой римским, в которой обсуждалась проблема преступлений священника Лоуренса Мерфи. Также были обнаружены заявления жертв растлителя, заключение психиатра и протокол последнего заседания по этому поводу в Ватикане.

Согласно обнаруженным документам, Мерфи с 1950 по 1970 год совратил 200 мальчиков в висконсинской школе Святого Иоанна для глухих детей. Три архиепископа Милуоки знали о совершенных преступлениях, но не сообщали в полицию. Кроме того, в 1995 году одна из жертв священника сообщила о домогательствах в секретариат Ватикана. Расследованием занялась Конгрегация доктрины веры (орган, отвечающий за чистоту вероучения и морали), которую на тот момент возглавлял Йозеф Ратцингер, в 2005 году избранный Папой Бенедиктом XVI. Однако Мерфи не только не лишили сана, но и не сообщили о нем в полицию. О преступлениях стало известно только через 12 лет после его смерти.

В 2014 году под давлением общественности и юристов архиепархия Чикаго обнародовала 680 страниц внутренних документов. Так раскрылась серия преступлений священника чикагской епархии Джеймса Рэя. Первые обвинения против Рэя появились еще в 1970-х годах, когда он служил в приходах Уокигана и Чикаго. В церковных документах зафиксировано, что Рэй вступал в интимные отношения с несовершеннолетними, включая взаимную мастурбацию и физические домогательства.

В 1991 году его официально отстранили от приходской работы, но разрешили служить в католических благотворительных организациях под наблюдением.

В церковных записях указано, что к 1990 году против Рэя было выдвинуто минимум три обвинения, включая случаи с мальчиками 10−18 лет.

В 2000 году, несмотря на ограничения, Рэя поселили в монастырь ордена августинцев Святого Иоанна Стоуна в Чикаго, расположенный в квартале от католической начальной школы. Это решение согласовал тогдашний глава ордена августинцев Роберт Превост, в мае 2025 года ставший новым Папой Римским Львом XIV. Администрацию школы не уведомили о рисках. Священник проживал там до 2002 года, когда после скандалов в Бостоне Церковь ужесточила политику в отношении обвиняемых священников.

В 2018 году под обвинениями в сексуальных преступлениях оказался член коллегии кардиналов Ватикана (выбирают папу римского), бывший архиепископ Вашингтона кардинал Теодор МакКаррик. В газету New York Times обратилась одна из жертв «высокопреосвященства», которую тот насиловал на протяжении 20 лет. Попечительский совет архиепархии Нью-Йорка провел проверку, которая подтвердила обвинения, а также выявила и другие эпизоды насилия. Жалобы на кардинала поступали с 1994 по 2008 год. За это время епископаты, которыми заведовал МакКаррик, выплатили четыре компенсации на сумму больше 200 тысяч долларов.

Жертвами кардинала были молодые семинаристы и мальчики 11−13 лет. Несмотря на все собранные доказательства и их признание Ватиканом, кардинал до последнего отрицал свою вину. Сообщения о преступлениях доходили до Папы Бенедикта XVI, но никакие меры не предпринимались. После опубличивания этой информации Теодора МакКаррика исключили из общественного служения, а в 2019 году отлучили от церкви. Он умер два месяца назад, 4 апреля 2025 года, так и не понеся уголовного наказания.

Также в 2018 году скандал разгорелся в Пенсильвании. Генеральный прокурор штата Джош Шапиро инициировал расследование случаев сексуального насилия в местных епархиях. За два года собранное большое жюри выявило больше 300 священников, за 70 лет развративших больше тысячи детей. В опубликованном докладе также упоминалось и имя уже известного кардинала МакКаррика.

Источник: AP 2024

Почему преступления скрывали

На протяжении десятилетий сексуальные преступления католических священников в США находились под грифом «секретно» на всех уровнях. Скрыть преступления сначала пытались «на местах». Священники-растлители давили на детей не только собственным, но и божественным авторитетом. Большинство жертв удавалось «заткнуть» с помощью угроз.

«Он угрожал моим животным, угрожал мне, говорил, что мои мать и отец больше не будут меня любить, что они откажутся от меня. […] Двоих моих братьев насиловал один и тот же священник. Он сказал, что закроет моего брата в психбольницу, потому что он употреблял наркотики и пытался покончить жизнь самоубийством», — рассказала жертва католика-растлителя Алекса МакФерсон в одном из интервью.

Когда информация все же доходила до семьи, то Церковь решала вопрос деньгами. Поскольку большинство пострадавших были из неблагополучных семей, от них отделывались компенсациями при условии подписания соглашений о неразглашении. Но даже в таких случаях некоторые епархии умудрялись уходить от выплат, объявляя банкротство. Первой стала Портлендская в 2004 году, за ней обанкротились епископаты Тусона и Сан-Диего, предварительно переклассифицировав свое имущество как не принадлежащее архиепископству.

После разрешения вопросов руководства епархий незамедлительно переводили насильников в другие приходы. Конечно, такая мера никаким образом не действовала на растлителей, и они продолжали совершать преступления. Когда набиралось достаточное количество жалоб, священников отправляли на «лечение» или в отпуск «по болезни». Истинное значение этих формулировок обнаружилось 23 года назад во время бостонского скандала, когда журналистам удалось изучить фрагменты так называемых секретных архивов церкви.

«Секретные архивы» — это внутренние документы епархий, созданные в том числе для фиксации жалоб на священников-педофилов. Бумаги содержали детальные описания преступлений, докладные записки о перемещениях священников между приходами и даже инструкции по маскировке преступлений. Доступ к «архивам» имели только высшие иерархи.

В 2002 году суд в Бостоне обязал епархию предоставить доступ к документам, касающимся дела Геогана. Журналисты сопоставили даты перемещений священника между приходами, его отпусков и направлений в реабилитационные центры с периодами, когда на преподобного поступали жалобы, и они совпали. Так стало известно, что под предлогами «отпуск по болезни» и «лечение от алкоголизма» скрывались отправки пасторов-растлителей в центры лечения педофилии.

Последующие расследования показали, что церковники также использовали и другие формулировки, например «недостойное поведение», «ребенок с проблемами» и «добровольный уход на покой», для таких понятий, как изнасилование, жертва и отставка насильника.

Стоит отметить, что попустительское отношение к сексуальному насилию в среде католического духовенства было закреплено в ключевом законодательном документе Церкви — Кодексе канонического права. До 1983 года педофилия и другие виды сексуального насилия относились к обычному прелюбодеянию и не рассматривались отдельно. Если по этой статье и судили насильников, то указывали другой состав, например «прелюбодеяние во время исповеди».

Кроме того, кодекс относил такие дела к разряду секретных и подлежащих к рассмотрению только церковным руководством. Ответственность за разглашение информации ложилась на епископов, а священник мог быть освобожден от наказания, если доказывал, что в момент грехопадения не полностью осознавал свои действия.

Папа Иоанн Павел II внес изменения в кодекс и перевел дела о сексуальном насилии в ведение Святого престола, их стала рассматривать Конгрегация доктрины веры. Также был установлен срок давности по рассмотрению таких заявлений — пять лет. Тем не менее запрет на распространение информации сохранился. Многих епископов, обвиненных в сокрытии преступлений, оправдывали именно этим положением Кодекса канонического права. В сообществе верующих споры о том, чьим правом — церковным или светским — должно в первую очередь руководствоваться духовенство, ведутся до сих пор.

В препятствовании правосудию оказалось замешано и высшее руководство Римско-католической церкви. Наибольшее возмущение вызвал «послужной список» Папы Бенедикта XVI, опубликованный вместе с результатами расследования в архиепархии Мюнхена. Будущий понтифик начал спускать на тормозах жалобы на насилие священников еще в период своего служения архиепископом.

В 1980 году он разрешил продолжить служение священнику, уже осужденному за педофилию. После назначения на должность главы Конгрегации доктрины веры тогда еще Йозеф Ратцингер закрыл сотни дел в отношении священников-насильников и ввел правило «папской тайны», запрещавшее под угрозой отлучения от церкви разглашать информацию о преступлениях клириков. Многие эксперты считают, что понтификат Бенедикта XVI стал катализатором современного кризиса Церкви из-за своей авторитарности.

Однако и светские власти не проявляли особого интереса к заявлениям жертв. Многие представители правоохранительных органов США либо закрывали официальные расследования в отношении представителей духовенства, либо всячески препятствовали огласке.

Например, в 1962 году в Пенсильвании полиция заподозрила священника прихода Святой Моники Эрнесто Паона в домогательствах несовершеннолетних мальчиков. Спустя два года окружной прокурор Роберт Мастер прекратил расследование. В 2017 году, когда жертвы массово подали иски в суд, он признался, что пошел на это ради поддержки духовенства в продвижении по карьерной лестнице.

В деле Джона Геогана бостонским журналистам пришлось через суд снимать с вещественных доказательств статус конфиденциальности, наложенный по требованию архиепархии. Также редакция The Boston Globe регулярно получала угрозы за публикацию имен епископов, связанных с сокрытием преступлений.

За 40 лет политическая верхушка США, как и представители штатов, практически ни разу не прокомментировала скандалы вокруг сексуального насилия в церкви, упорно соблюдая политику молчания. Во время скандала с докладом в Пенсильвании в 2018 году Белый дом и многие конгрессмены избегали публичных заявлений, несмотря на требования общественности. Это молчание интерпретировалось как нежелание конфликтовать с католическими избирателями, особенно в предвыборные периоды.

Правовая война

Действовавшее в США законодательство также осложняло привлечение священников-педофилов к ответственности и защиту жертв. Например, после публикации доклада большого жюри в Пенсильвании в 2018 году к уголовной ответственности смогли привлечь всего двух клириков, по остальным делам вышли сроки исковой давности. То же самое произошло и с десятками гражданских исков. Во многих штатах жертва насилия могла подать в суд только до возраста 30 лет, а в некоторых — до 23 лет. При этом, по статистике организации Child USA, средний возраст тех, кто решается заявить о надругательствах со стороны клириков, составляет 52 года.

«Нет срока исковой давности для убийства тела. […] Почему у нас должен быть срок исковой давности для убийства души, которое специалисты по психическому здоровью называют сексуальным насилием над детьми?» — сказал в интервью журналу Бостонского университета Роберт Хатсон, бывший священник и жертва пастора-растлителя.

Хатсон, как и многие другие правозащитники, годами добивался увеличения сроков исковой давности для таких дел, но постоянно встречал сопротивление. Вызвано оно было активной работой церковных лоббистов. По данным расследования, проведенного шесть лет назад, в период с 2011 по 2018 год американские епархии потратили 10,6 миллиона долларов на лобби против законов о помощи жертвам священников-насильников. Основная часть суммы расходовалась в северо-восточных штатах.

Эндрю Куомо, бывший губернатором штата Нью-Йорк, в 2019 году заявил, что, по его мнению, Католическая церковь держала в страхе консерваторов в сенате. Также не стоит исключать и то, что большинство американских кардиналов и архиепископов имели тесные связи с политиками. Например, Кардинал Теодор Маккаррик, обвиненный в педофилии, десятилетиями поддерживал отношения с высшими политическими кругами США, был советником президентов и конгрессменов.

Активное сопротивление Церкви все же не смогло остановить законодательные реформы. После разоблачительной публикации в Пенсильвании штаты один за другим стали повышать возраст для подачи исков до 55 лет.

Нововведения коснулись и Ватикана. После того, как Папа Бенедикт XVI добровольно отрекся от Святого престола, Римско-католическую церковь возглавил Папа Франциск. Уже через два года он создал церковный суд для рассмотрения дел епископов, покрывающих священников-педофилов, в результате работы которого десятки высокопоставленных духовников были отстранены от службы.

Также понтифик учредил комиссию по защите несовершеннолетних, а в 2019 году отменил «папскую тайну», разрешив передачу дел светским властям, хотя многие архивы все еще остаются закрытыми.

Кроме того, в 2021 году Ватикан включил в Кодекс канонического права статью, осуждающую сексуальное насилие над несовершеннолетними со стороны клириков. Теперь жестокое обращение с детьми классифицируется как преступление против достоинства личности, а наивысшей мерой наказания по этой статье стало отлучение от церкви.

Несмотря на все изменения, скандалы с многомиллионными судебными исками против церкви не перестают утихать. В 2024 году суд назначил архиепархии Лос-Анджелеса рекордную сумму компенсации — 880 миллионов долларов. Деньги должны получить 1353 пострадавших.

История сокрытия сексуального насилия в католической церкви США — это не просто череда преступлений, а системный кризис, подрывающий саму суть духовного авторитета. Церковная власть десятилетиями ставила репутацию выше безопасности детей. Теперь, с приходом нового папы римского, перед Ватиканом стоит выбор: продолжить путь реформ или вернуться к консервативному прошлому, которое продолжает уничтожать ценность веры.

Андрей Дубровский