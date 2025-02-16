Срок — до мая. Россиян предупредили о возможных штрафах от налоговой

«Причем штрафы эти достаточно серьезные — 5% от суммы НДФЛ за каждый месяц просрочки, но не менее 1000 рублей и не более 30%. Кроме того, у нас есть и другие штрафы — например, за неуплату НДФЛ вовремя, — добавила Нестерова. — Если вы получили какой-то доход, и он не был задекларирован работодателем как налоговым агентом, вам нужно самим его задекларировать — тоже раз в год до 30 апреля. И, соответственно, мы уплачиваем налог — до 15 июля. Если этого не сделать, мы получаем штраф от 20 до 40% от суммы налога».