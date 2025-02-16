Срок — до мая. Россиян предупредили о возможных штрафах от налоговой

Тем, кто в прошлом году продавал дорогостоящее имущество, следует подать декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС) до 30 апреля. В противном случае таких граждан ждет штраф, рассказала aif.ru налоговый консультант Надежда Нестерова.
Обычно НДФЛ с зарплаты граждан удерживает работодатель, и он отчисляется в ФНС в автоматическом режиме. Но в некоторых случаях позаботиться о подаче декларации по форме 3-НДФЛ придется самому гражданину.
«Например, по общему правилу, если в прошлом году мы продали квартиру или машину, которая находилась в собственности менее определенного срока (недвижимость — пять лет, авто — три года), мы обязаны подать декларацию в налоговую, — отметила эксперт. — В случае неподачи декларации законом предусмотрен штраф».
Дело в том, что если человек, например, покупает квартиру, а через год продает ее по выросшей цене, разница между двумя этими суммами будет считаться доходом и облагаться налогом — от 13% и выше по прогрессивной шкале (зависит от размера дохода).
«Причем штрафы эти достаточно серьезные — 5% от суммы НДФЛ за каждый месяц просрочки, но не менее 1000 рублей и не более 30%. Кроме того, у нас есть и другие штрафы — например, за неуплату НДФЛ вовремя, — добавила Нестерова. — Если вы получили какой-то доход, и он не был задекларирован работодателем как налоговым агентом, вам нужно самим его задекларировать — тоже раз в год до 30 апреля. И, соответственно, мы уплачиваем налог — до 15 июля. Если этого не сделать, мы получаем штраф от 20 до 40% от суммы налога».
С осторожностью стоит относиться и к ряду операций по банковской карте. Некоторые из них хотя, на первый взгляд, и кажутся безобидными, в реальности могут привлечь внимание налоговых органов, а также Росфинмониторинга.