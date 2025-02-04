Срок действия трудового договора для мигрантов предложили сократить до одного года

По новым правилам, если трудовой договор истекает или расторгается работодателем, иностранный гражданин должен будет покинуть Россию в течение десяти рабочих дней. В противном случае мигранта депортируют за его собственные средства. Если у него не будет денег, затраты покроет работодатель. Об этом сообщили во вторник в Парламентской газете.
Авторы законопроекта уверены, что такие меры помогут уменьшить количество нелегальных мигрантов в России. Это также освободит вакансии, которые занимают иностранцы, готовые работать за низкие зарплаты, и создаст условия для приоритетного трудоустройства российских граждан.
Слуцкий подчеркнул, что по официальным данным в стране нелегально находятся 670 тысяч иностранцев, а по неофициальной информации это число может достигать миллиона. «Эти люди, как правило, не нужны нашей экономике. Более того, они отнимают рабочие места у россиян и создают множество социальных проблем,» — цитирует депутата пресс-служба ЛДПР.
На сегодняшний день трудовые договоры с мигрантами могут заключаться как на определенный срок, так и на бессрочной основе. Однако в ЛДПР отмечают, что большинство низкоквалифицированных работ, подходящих для иностранных работников, редко превышают один год.