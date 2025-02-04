Срок действия трудового договора для мигрантов предложили сократить до одного года

По новым правилам, если трудовой договор истекает или расторгается работодателем, иностранный гражданин должен будет покинуть Россию в течение десяти рабочих дней. В противном случае мигранта депортируют за его собственные средства. Если у него не будет денег, затраты покроет работодатель. Об этом сообщили во вторник в Парламентской газете.