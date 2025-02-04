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Срок действия трудового договора для мигрантов предложили сократить до одного года

Группа депутатов от ЛДПР выступила с инициативой ограничить срок трудового договора для мигрантов, не являющихся высококвалифицированными специалистами, до одного года.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

По новым правилам, если трудовой договор истекает или расторгается работодателем, иностранный гражданин должен будет покинуть Россию в течение десяти рабочих дней. В противном случае мигранта депортируют за его собственные средства. Если у него не будет денег, затраты покроет работодатель. Об этом сообщили во вторник в Парламентской газете.

Авторы законопроекта уверены, что такие меры помогут уменьшить количество нелегальных мигрантов в России. Это также освободит вакансии, которые занимают иностранцы, готовые работать за низкие зарплаты, и создаст условия для приоритетного трудоустройства российских граждан.

Слуцкий подчеркнул, что по официальным данным в стране нелегально находятся 670 тысяч иностранцев, а по неофициальной информации это число может достигать миллиона. «Эти люди, как правило, не нужны нашей экономике. Более того, они отнимают рабочие места у россиян и создают множество социальных проблем,» — цитирует депутата пресс-служба ЛДПР.

На сегодняшний день трудовые договоры с мигрантами могут заключаться как на определенный срок, так и на бессрочной основе. Однако в ЛДПР отмечают, что большинство низкоквалифицированных работ, подходящих для иностранных работников, редко превышают один год.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о двух связанных с совершенствованием миграционной политики изменениях, которые вступят в силу 5 февраля.