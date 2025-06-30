Средняя зарплата курьера достигла 135 тыс. руб в месяц

Медианные зарплаты курьеров в столице за год стали выше на 46%. При этом средняя рыночная зарплата курьеров в июне достигла 135 тыс. руб., а это на 10 тыс. руб. больше, чем в мае, следует из «Индекса курьера», который ежемесячно высчитывает SuperJob.
Медианная зарплата — та, которую получает среднестатистический работник.
По данным портала, сейчас зарплата курьеров на 11% больше той, что получают специалисты с высшим образованием — 120 тыс. руб. Кроме того, зарплата курьеров на 26% больше зарплаты специалистов без высшего образования — 90 тыс. руб.
В SuperJob также заметили, что за два месяца на 10 процентных пунктов вырос индекс, который указывает на соотношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования и медианной зарплате курьеров. Вероятно, это связано с сезонным увеличением на рынке труда количества квалифицированных рабочих, водителей грузовых автомобилей и машинистов спецтехники.
«Мы уже наблюдали эту ситуацию в прошлом году, и этот июнь не стал исключением. В условиях кадрового голода зарплатные предложения для квалифицированных рабочих растут быстрее инфляции, и уровнем дохода от 150 тысяч рублей в месяц уже никого не удивишь. Однако даже такого прироста недостаточно для того, чтобы средний доход квалифицированных рабочих превысил доход от курьерской деятельности, не требующей образования, навыков и квалификации: работники служб доставки в среднем зарабатывают на четверть больше», — заявили в SuperJob.
Ранее столичный центр «Профессии будущего» представил список вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве. Самая высокооплачиваемая сфера — промышленная отрасль. Например, зарплата специалистов по аргонной сварке может достигать 500 тыс. руб. в месяц. Для такой вакансии требуют опыт работы от трех лет, профильное образование и удостоверение не ниже четвертого разряда. Высокий доход сохраняется в сфере информационных технологий. Зарплата руководителя команды разработчиков-аналитиков может составить 450 тыс. руб. У претендента на должность должен быть управленческий стаж от четырех лет.