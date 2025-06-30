Средняя зарплата курьера достигла 135 тыс. руб в месяц

«Мы уже наблюдали эту ситуацию в прошлом году, и этот июнь не стал исключением. В условиях кадрового голода зарплатные предложения для квалифицированных рабочих растут быстрее инфляции, и уровнем дохода от 150 тысяч рублей в месяц уже никого не удивишь. Однако даже такого прироста недостаточно для того, чтобы средний доход квалифицированных рабочих превысил доход от курьерской деятельности, не требующей образования, навыков и квалификации: работники служб доставки в среднем зарабатывают на четверть больше», — заявили в SuperJob.