Средний IQ жителя Земли повысился за 30 лет благодаря внимательности

Принято считать, что постоянный поток информации и разные отвлекающие факторы, которые сегодня окружают нас сплошь и рядом, должны заметно ухудшать внимание. Но оказалось, что наши способности к концентрации не только не испортились, но стали даже лучше, чем были до появления интернета.

Исследователи из Венского университета в Австрии поставили перед собой довольно крутую задачу. Взяли данные за 31 год (с 1990-го по 2021-й) о 21 300 людях из 32 стран в возрасте от семи до 72 лет и как следует их изучили. Что их интересовало? Результаты тестов на внимание. Какими они оказались, ученые рассказали в журнале «Личность и индивидуальные различия».

Оказалось, что от десятилетия к десятилетию уровень концентрации у испытуемых только рос. То есть в начале 2020-х человек стал куда более сконцентрирован, чем его ровесник тридцать лет назад. Причем у детей эта разница была менее выраженной, хотя тоже присутствовала.

Вместе с тем исследователи решили проверить, что произошло за десятилетия с человеческим IQ. Выяснилось, что у взрослых людей он плавно прирастает из года в год. Нынешние взрослые справляются с тестами дольше, но успешнее, а тридцать лет назад отвечали на задания пусть и быстрее, но с кучей ошибок. А вот у детей всё оказалось наоборот. Они теперь выполняют тесты быстрее и делают больше ошибок, чем раньше, что исследователи объясняют большей импульсивностью.

Да и вообще, говорят ученые, как общество мы стали ценить скорость выше точности. Эту гипотезу они планируют в ближайшее время развить и проанализировать более подробно. Но вы можете не дожидаться их новых работ и уже сейчас пройти тест для продления молодости мозга и попробовать сосчитать все треугольники на картинке.