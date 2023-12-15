Средневековый научный прибор продали на аукционе Christie’s за $150 000

В Великобритании на аукционе продали средневековый научный прибор, которому 712 лет — это хорарный квадрант, старейший из обнаруженных в Англии. Он обошелся новому владельцу в 126 тысяч фунтов стерлингов (более 150 тысяч долларов). В XIV веке с его помощью определяли время по высоте и положению солнца, а также дату Пасхи. Научный эксперт аукционного дома заявил, что инструмент в свое время революционно повлиял на науку, а сегодня — на наше понимание истории науки.

Что такое квадрант и как его использовать

Этот хорарный квадрант изготовили в 1311 году. Он представляет собой медную пластину в форме четверти круга, на которой выгравированы различные метки и шкалы — по ним можно было рассчитывать высоту объекта, положение солнца и время. На солнечных часах также есть линии, которые делят время между восходом и закатом на 12 одинаковых отрезков, условных «часов». Из-за этого получалось, что летом, когда светлого времени больше, каждый час длиннее, чем зимой, когда солнце садится раньше.

Система была полезна с практической точки зрения, потому что дневной свет имел решающее значение для выполнения работ. На другой стороне пластины есть вращающийся указатель — с его помощью вычисляли дату христианской Пасхи.

Радиус прибора — чуть больше 5 сантиметров, поэтому он легко помещался в ладонь.

«Это похоже на средневековый компьютер, — отметил Джеймс Хислоп, глава отдела науки и естественной истории аукциона Christie’s. — Эти квадранты, вероятно, были инструментами торговцев, высокопоставленных церковников и ученых».

Знания, которые они предоставляли, должны были бы произвести революцию в образе жизни людей в Средние века. Джеймс Хислоп

Восточная наука

По данным специалистов, история подобных хорарных квадрантов (от латинского hora — час, время) восходит к рукописи IX—X вв. ека из Багдада. Тогда город был международным центром наук и образования. Инновационные веяния с Востока попадали в Европу через Пиренейский полуостров, который тогда находился под властью мусульманских эмиратов.

В Европе первое известное упоминание о квадрантах обнаружено во Франции, в описании XIII века астронома и переводчика арабских трактатов Профатиуса (Якова ибн-Тиббона). К середине XIV века они уже были популярны в высших кругах, в том числе несколько таких инструментов получила в подарок жена английского короля Эдуарда II.

Хотя позже они распространились широко, найдено всего несколько ранних хорарных квадрантов. Два самых известных находятся в музеях в Лондоне и во Флоренции, третий обнаружили в 2015 году у августинского монастыря в Англии. Все они очень похожи на устройство, проданное на недавнем аукционе, что может означать существование профессиональной мастерской по производству этих научных приборов, о которой историки до сих пор не знают. Или даже одного неизвестного мастера.

По словам научного эксперта аукциона, продавец приобрел квадрант около двадцати лет назад и точно не знал, что это. Только в этом году устройство было исследовано и теперь пополнило коллекцию редких средневековых научных инструментов. Ученые отмечают, что каждая такая находка расширяет наше понимание науки того времени.