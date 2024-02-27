Средневековое кольцо нашли рядом с объектом наследия ЮНЕСКО в Польше

Вавельский королевский замок находится в Кракове и входит в комплекс архитектурных памятников — один из самых значительных исторических и культурных объектов Польши. Со второй половины XI века и до начала XVII замок был резиденцией польских королей. В 1978 году он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.