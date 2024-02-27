Средневековое кольцо нашли рядом с объектом наследия ЮНЕСКО в Польше

Редчайшее золотое кольцо эпохи Средневековья обнаружено в ходе раскопок на территории Вавельского замка в Польше. Об этом сообщает Artnet News.
Эксперты предварительно датировали изделие
Примечательно, что другие польские украшения этого же периода были максимально обычными или украшены простыми геометрическими узорами.
Еще одна особенность находки — отсутствие какой-либо христианской символики. И это несмотря на то что первый исторически достоверный польский князь Мешко I принял христианство в 966 году и всячески стремился распространить веру на территории Польши. Однако на обнаруженном кольце найти подтверждение этому не удалось.
Ученые считают, что украшение принадлежало представителю элиты, служившему во времена Пястов — первой династии польских правителей, правившей до XIV века. Об этом свидетельствует нетипичное исполнение кольца — оно изготовлено в форме полумесяца.
Археологи нашли изделие во время раскопок в подвале Датской башни Вавельского замка. Украшение обнаружили на том месте, которое, по мнению ученых, было каменным оборонительным валом.
Сотрудники Вавельского замка предполагают, что кольцо могло принадлежать знатной женщине, но более точно определить его владелицу затрудняются.
Вавельский королевский замок находится в Кракове и входит в комплекс архитектурных памятников — один из самых значительных исторических и культурных объектов Польши. Со второй половины XI века и до начала XVII замок был резиденцией польских королей. В 1978 году он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.