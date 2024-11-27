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Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, уверен Володин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: © РИА Новости

На «Правительственном часе» в Госдуме, который пройдет в среду, обсудят вопросы среднего профессионального образования в России, в том числе высокий уровень коммерциализации таких учреждений.

«Будем настаивать, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным», — сказал журналистам Володин.

Он отметил, что на заседании выступят министр труда, заместитель министра экономического развития, глава минпросвещения, депутаты смогут задать свои вопросы, также о позиции заявят представители думских профильных комитетов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам Володина, будут затронуты темы высокой коммерциализации среднего технического образования, так как есть регионы, где число таких платных образовательных организаций составляет более 50%.

По его мнению, необходимо также определиться, нужно ли учащимся, которые собираются получать среднее профессиональное образование, сдавать ОГЭ.

«Зачем сдавать ОГЭ, если учащийся планирует дальше получать среднее профессиональное образование. У нас дефицит кадров рабочих специальностей. Надо предоставить им возможность бесплатно получить профессию», — считает председатель Госдумы.