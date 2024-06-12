Средиземноморская диета снижает риск смерти у женщин

Средиземноморская диета — тип питания, основанный на традиционных продуктах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии. В ее рацион в основном входят орехи, семена, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, цельнозерновые и бобовые культуры, рыба и оливковое масло. Употребление красного мяса, полуфабрикатов и алкоголя сведено к минимуму. О пользе средиземноморской диеты уже давно известно, но недавно ученые выявили еще одно ее преимущество: согласно исследованиям, она снижает показатель смертности среди женщин на 23%.
Данные о 25 315 испытуемых, за которыми велось наблюдение в течение 25 лет, свидетельствуют о том, что женщины, придерживающиеся средиземноморской модели, имеют более чем на пятую часть меньше шансов умереть от какой-либо причины. В ходе наблюдений эксперты изучили многочисленные биомаркеры в организме и пришли к выводу, что основные преимущества диеты, по-видимому, заключаются в метаболических и воспалительных процессах в организме, помогающих поддерживать нормальное функционирование.
Польза средиземноморской диеты для здоровья признана медицинскими работниками, и наше исследование позволяет понять, почему эта диета может быть такой полезной. Хорошей новостью является то, что ее соблюдение может привести к снижению риска смерти примерно на четверть в течение более чем 25 лет, что положительно скажется как на смертности от рака, так и от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основными причинами смерти во всем мире.
Кроме того, исследовательская группа из женской больницы Бригама (BWH), входящей в состав Гарвардской медицинской школы, установила, что у тех, кто придерживается средиземноморской диеты, наблюдается снижение артериального давления и резистентность к инсулину.
Даже незначительные изменения в установленных факторах риска метаболических заболеваний, особенно связанных с низкомолекулярными метаболитами, воспалением, липопротеидами, богатыми триглицеридами, ожирением и резистентностью к инсулину, могут принести существенную долгосрочную пользу от соблюдения средиземноморской диеты.
О пользе молочных продуктов, являющихся основополагающими компонентами средиземноморской диеты, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова