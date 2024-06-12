Средиземноморская диета снижает риск смерти у женщин

Польза средиземноморской диеты для здоровья признана медицинскими работниками, и наше исследование позволяет понять, почему эта диета может быть такой полезной. Хорошей новостью является то, что ее соблюдение может привести к снижению риска смерти примерно на четверть в течение более чем 25 лет, что положительно скажется как на смертности от рака, так и от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основными причинами смерти во всем мире.