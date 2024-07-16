Средиземноморская диета положительно влияет на здоровье сердца у детей

Средиземноморская диета — это способ питания, который включает в себя приготовление блюд на растительной основе с акцентом на полезные жиры. Диета основана на потреблении большого количества свежих фруктов и овощей, цельного зерна, семян, орехов, бобовых и оливкового масла. Кроме того, в рамках диеты рыбу и морепродукты следует есть не реже двух раз в неделю, а молочные продукты и нежирные белки — ежедневно. Диета также предусматривает минимальное потребление красного мяса и полуфабрикатов и полный отказ от сладких напитков.