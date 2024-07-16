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Средиземноморская диета положительно влияет на здоровье сердца у детей

В исследовании приняли участие 577 человек в возрасте от 3 до 18 лет. У тех, кто на протяжении длительного периода включал в свой рацион фрукты, овощи, нежирное мясо и рыбу, показатели здоровья сердца и сосудов были значительно лучше.

Источник: Freepik

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, соблюдение средиземноморской диеты в течение, как минимум, восьми недель влияет на снижение артериального давления и общего уровня холестерина у детей. Научная работа также свидетельствует о том, что внедрение здоровых диетических привычек в раннем возрасте может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и диабет, нередко возникающие в детском возрасте.

Средиземноморская диета — это способ питания, который включает в себя приготовление блюд на растительной основе с акцентом на полезные жиры. Диета основана на потреблении большого количества свежих фруктов и овощей, цельного зерна, семян, орехов, бобовых и оливкового масла. Кроме того, в рамках диеты рыбу и морепродукты следует есть не реже двух раз в неделю, а молочные продукты и нежирные белки — ежедневно. Диета также предусматривает минимальное потребление красного мяса и полуфабрикатов и полный отказ от сладких напитков.

Ключевым выводом исследования для родителей является важность соблюдения диеты, богатой цельными продуктами и полезными жирами, для улучшения здоровья их детей и снижения риска развития хронических заболеваний.

Доктор Хосе Франсиско Лопес-Хиль
ведущий автор исследования и старший научный сотрудник одной из исследовательских групп в области здравоохранения Американского университета в Кито

Эксперты пояснили, что не каждому ребенку нужно строго придерживаться средиземноморской диеты, однако все же важно увеличить количество натуральных продуктов в рационе и одновременно уменьшить количество продуктов с высокой степенью обработки, содержащих сахар и натрий.

По словам доктора Тамары Хэннон, директора клинической педиатрической диабетической программы в детском госпитале Райли при Университете Индианы в Индианаполисе, совместные семейные трапезы играют важную роль для соблюдения привычек средиземноморской диеты.

Родители должны подавать пример правильного питания, отдавая предпочтения структурированным блюдам и ежедневным физическим упражнениям.

Доктора Тамара Хэннон
директор клинической педиатрической диабетической программы в детском госпитале Райли при Университете Индианы в Индианаполисе

Хэннон также рекомендует родителям и опекунам ограничить «перекусы» в промежутках между структурированными приемами пищи, а также исключить сладкие напитки и соки, чтобы повысить уровень глюкозы в крови и минимизировать риски детского ожирения.

Ранее стало известно, что средиземноморская диета продлевает жизнь людей, перенесших рак. Подробнее читайте по ссылке.

Кристина Корчанова