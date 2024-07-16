Средиземноморская диета положительно влияет на здоровье сердца у детей

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, соблюдение средиземноморской диеты в течение, как минимум, восьми недель влияет на снижение артериального давления и общего уровня холестерина у детей. Научная работа также свидетельствует о том, что внедрение здоровых диетических привычек в раннем возрасте может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и диабет, нередко возникающие в детском возрасте.
Средиземноморская диета — это способ питания, который включает в себя приготовление блюд на растительной основе с акцентом на полезные жиры. Диета основана на потреблении большого количества свежих фруктов и овощей, цельного зерна, семян, орехов, бобовых и оливкового масла. Кроме того, в рамках диеты рыбу и морепродукты следует есть не реже двух раз в неделю, а молочные продукты и нежирные белки — ежедневно. Диета также предусматривает минимальное потребление красного мяса и полуфабрикатов и полный отказ от сладких напитков.
Ключевым выводом исследования для родителей является важность соблюдения диеты, богатой цельными продуктами и полезными жирами, для улучшения здоровья их детей и снижения риска развития хронических заболеваний.
Эксперты пояснили, что не каждому ребенку нужно строго придерживаться средиземноморской диеты, однако все же важно увеличить количество натуральных продуктов в рационе и одновременно уменьшить количество продуктов с высокой степенью обработки, содержащих сахар и натрий.
По словам доктора Тамары Хэннон, директора клинической педиатрической диабетической программы в детском госпитале Райли при Университете Индианы в Индианаполисе, совместные семейные трапезы играют важную роль для соблюдения привычек средиземноморской диеты.
Родители должны подавать пример правильного питания, отдавая предпочтения структурированным блюдам и ежедневным физическим упражнениям.
Хэннон также рекомендует родителям и опекунам ограничить «перекусы» в промежутках между структурированными приемами пищи, а также исключить сладкие напитки и соки, чтобы повысить уровень глюкозы в крови и минимизировать риски детского ожирения.
Ранее стало известно, что средиземноморская диета продлевает жизнь людей, перенесших рак. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова