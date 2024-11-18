Среди пожертвований обнаружили любовные письма времен Второй мировой войны

Благотворительный магазин в Миссури (США) стал свидетелем подлинной истории любви благодаря обнаруженной коллекции писем времен Второй мировой войны. Об удивительной находке пишет People.
Сообщается, что любовные письма были обнаружены менеджером магазина Тиной Эйферт среди пожертвованных вещей. Эйферт изучила находку и отправила ее местной журналистке Меган Дункан. Пытаясь найти членов семьи возлюбленных, чтобы передать им послания, удалось выяснить, что любовная переписка велась между солдатом Честером МакМином (McMeen) и его женой Альмой Бернис Модглин.
Мы были тронуты, недавно обнаружив среди пожертвований спрятанную коллекцию любовных писем времен Второй мировой войны. Эти искренние послания, которыми обменялись супруги, разделенные войной, дают уникальную возможность взглянуть на эмоции и стойкость тех, кто пережил поворотный момент в истории.
В обнаруженных письмах возлюбленные вспоминали о первых днях своего романа. Первое письмо датируется 11 сентября 1944 года, а последнее — 27 ноября 1945 года. Известно, что МакМин вернулся домой вскоре после того, как было написано последнее письмо, а позже у супругов родилось трое детей.
Журналистка поделилась, что ей удалось найти родственников возлюбленных и отправить им письма. В настоящее время она ждет ответ и надеется, что столь трогательное послание найдет отклик в их сердцах.
Даже время не может стереть свидетельства истинных чувств. Ранее рассказывали, что супруги обнаружили в Сети утерянное на 57 лет свадебное видео.