Среди пожертвований обнаружили любовные письма времен Второй мировой войны

В обнаруженных письмах возлюбленные вспоминали о первых днях своего романа. Первое письмо датируется 11 сентября 1944 года, а последнее — 27 ноября 1945 года. Известно, что МакМин вернулся домой вскоре после того, как было написано последнее письмо, а позже у супругов родилось трое детей.