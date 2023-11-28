Среди дюн Аравийского полуострова найден древний топор длиной 51 см

Международная команда археологов нашла в пустыне на северо-западе Саудовской Аравии гигантский каменный топор.

Длина вырубленного из базальта ручного топора-рекордсмена составляет 51,3 сантиметра, ширина — 9,5 сантиметра, а толщина — 5,7 сантиметра. Обе стороны лезвия инструмента остро заточены, что позволяло использовать его для отрубания или нарезания чего-либо. По словам археологов, несмотря на гигантский размер топора, его вполне легко и удобно поднимать и держать двумя руками.

Ученым пока неясно, кто именно из древних людей — представители Homo erectus, Homo sapiens или другого вида гоминид — мог сделать рабочий инструмент таких рекордных размеров. Точно неизвестен также возраст топора. Однако поскольку другие каменные орудия, обнаруженные в этих местах, относятся к эпохе среднего палеолита (200−300 тысяч лет назад), вполне возможно, что и топор был сделан в ту же эпоху.

Как рассказал Умер Аксой, руководитель раскопок, ведущихся на плато Карх, к югу от оазиса Аль Ула, удивительная находка была сделана случайно, в последние 15 минут жаркого рабочего дня. Лежащий на песчаной дюне огромный топор заметили двое членов команды. Дальнейшие поиски в этом месте позволили найти еще 13 каменных рубил, выполненных в том же стиле, но гораздо меньшего размера.