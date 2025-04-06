Сражение на всех фронтах: золото Германии в трамповских рукавицах, кому и как продадут Украину и до чего доводят смски

Рожин подчеркивает, что в данном случае Трамп решил не поддаваться давлению и не увольнять заместителя советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, как этого добивались демократы и представители «глубинного государства» в разведывательном сообществе. Вместо этого президент США принял решение об отставке главы АНБ, что стало знаковым шагом в продолжающемся процессе «зачистки» нелояльных кадров в армии и спецслужбах. По словам эксперта, это далеко не последний шаг в усиливающемся противостоянии внутри американских властных структур.