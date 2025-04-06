Сражение на всех фронтах: золото Германии в трамповских рукавицах, кому и как продадут Украину и до чего доводят смски

Козырь Трампа в торговой войне
В Германии обсуждают возможность частичного вывоза золотого запаса страны из Федеральной резервной системы США в Нью-Йорке на фоне обеспокоенности по поводу политической непредсказуемости возможной новой администрации Дональда Трампа. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на представителей Христианско-демократического союза (ХДС), которому прочат участие в формировании следующего правительства.
В настоящее время около 1200 тонн немецкого золота — порядка 30% от общего объема резерва — размещены в подземном хранилище ФРС в Манхэттене. Общая стоимость этого объема оценивается в 113 млрд евро.
Бывший депутат Бундестага от ХДС Марко Вандервиц заявил, что вопрос возвращения части резерва в Германию вновь актуализировался. Ранее он выступал за регулярные проверки слитков и предоставление немецким чиновникам права лично инспектировать активы. В 2012 году Вандервицу было отказано в доступе к хранилищам в США.
С аналогичной позицией выступил депутат Европейского парламента от ХДС Маркус Фербер, который призвал к проведению регулярных инвентаризаций и пересчёту слитков с участием представителей Бундесбанка.
Бундесбанк, комментируя возможность релокации, подчеркнул, что продолжает считать ФРС США надежным партнером по хранению резервов. В то же время, представители Европейской ассоциации налогоплательщиков призвали ускорить процесс возврата оставшейся части золотого запаса на территорию Германии или в Европу.
В 2013 году Бундесбанк начал реализацию программы по возвращению части резерва из США и Франции. Целью было довести долю золота, размещенного в Германии, до 50% к 2020 году. Целевая отметка была достигнута досрочно — в 2017 году.
На данный момент около половины резерва хранится во Франкфурте-на-Майне, еще 13% — в Лондоне.
Как пишет автор Telegram-канала «Политджойтик» политолог Марат Баширов, у «Трампа в заложниках золото других стран и это козырь в мировой тарифной войне».
Кому достанется Одесса
Власти Великобритании, Франции и ЕС наращивают политическую и военную активность в украинском конфликте, стремясь занять более весомую позицию в переговорах о будущем европейского и глобального порядка, отмечают СМИ.
В рамках подготовки новых мер поддержки Киева обсуждается формирование 12-тысячного иностранного контингента. Его предполагаемой задачей станет замена украинских военнослужащих, обеспечивающих работу систем связи, спутникового контроля, радиоэлектронной разведки, а также отслеживание аэродромной активности в контексте подготовки к развертыванию истребителей F-16.
Отмечается, что с данным контингентом могут быть направлены ракетные комплексы. Параллельно рассматривается возможность передачи франко-британским специалистам контроля над средствами радиоэлектронной борьбы и разведки в Киевской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Такой шаг позволит, по оценкам, высвободить до 20 тыс. украинских военнослужащих для переброски на линию фронта.
Как пояснил в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Олег Бондаренко, раньше европейские лидеры не были готовы пойти на появление своих войск на Украине и в том числе в Одессе, опасаясь столкновения с Россией на фронте.
«Только неготовность войти в прямой военный конфликт с Россией на данный момент их останавливала от этого. Хотя де-факто военные консультанты на Украине присутствовали, но неофициально. Тут вопрос исключительно формализации этого военного присутствия», — поясняет Бондаренко.
Эксперт подчеркивает, что европейским гражданам будет абсолютно все равно, если часть их вооруженных сил окажется на Украине — «они привыкли», — Бондаренко поясняет, что как британские, так и французские солдаты регулярно участвуют в конфликтах по всему земному шару.
При этом эксперт отметил, что цель захвата Одессы западной коалицией — это ограничение контроля Россией всего севера Черного моря.
«Самое главное для Великобритании не допустить контроля России над Одессой, потому что если она начнет контролировать порты города, то РФ сможет вернуть себе контроль над северо-восточной частью всей Черного моря. Пока Одесса Россией не контролируется, невозможно говорить о контроле над даже северной частью Черного моря», — заключил Бондаренко.
За что Трамп уволил директора АНБ
По данным CBS, президент США Дональд Трамп начал серию увольнений в Совете нацбезопасности (СНБ) США после того, как правая активистка Лора Лумер представила ему результаты исследования, в котором она утверждает, что несколько сотрудников СНБ являются неоконсерваторами или недостаточно лояльными к президенту.
Стало известно, что среди уволенных — глава СНБ Тимоти Хо, его заместительница Венди Нобл, а также несколько старших директоров, включая директора по разведке и по законодательным вопросам.
Трамп отверг связь увольнений с деятельностью Лумер, заявив, что «всегда будет увольнять людей, которые не нравятся, не выполняют свою работу или лояльны другим».
Лумер также выразила намерение добиться отставки Алекса Вонга, заместителя советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, после того как Вонг оказался в центре скандала из-за утечки чата в Signal. На прошлой неделе Лумер публично усомнилась в его лояльности.
Как отмечает эксперт Борис Рожин и автор Telegram-канала «Colonelcassad», недавний скандал, связанный с утечками из мессенджера Signal, привлек внимание к окружению президента Трампа. Этот мессенджер, которым активно пользуются высокопрофильные члены его команды, оказался источником «секретных чатов», использованных для нападок на администрацию. Важно подчеркнуть, что серверы Signal находятся под контролем АНБ, что добавляет дополнительный контекст к происходящему.
Рожин подчеркивает, что в данном случае Трамп решил не поддаваться давлению и не увольнять заместителя советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, как этого добивались демократы и представители «глубинного государства» в разведывательном сообществе. Вместо этого президент США принял решение об отставке главы АНБ, что стало знаковым шагом в продолжающемся процессе «зачистки» нелояльных кадров в армии и спецслужбах. По словам эксперта, это далеко не последний шаг в усиливающемся противостоянии внутри американских властных структур.
Как распродадут Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представлять Украину на предстоящих переговорах с США по вопросу соглашения о полезных ископаемых будет юридическая компания, пишут украинские СМИ.
Зеленский уточнил, что на следующей неделе он подпишет поправки к соглашению, после чего в США отправится техническая группа для обсуждения деталей с американскими партнерами. При этом украинский президент не планирует лично ехать в Вашингтон.
Напомним, в феврале, в Овальном кабинете Белого дома произошла перепалка между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая сорвала предыдущие переговоры по соглашению о редкоземельных металлах и других ресурсах.
А уже на этой неделе Зеленский сообщил, что украинская и американская юридическая команды сейчас работают над новым соглашением, однако подчеркнул, что вопрос НАТО не будет затронут в рамках этого соглашения.
«Членство в НАТО не является частью этой сделки и никогда не было», — отметил он, отвечая на комментарии Трампа.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисов Денис объяснил, что появление представителей юридических компаний на переговорах с США — это попытка себя хоть как-то обезопасить в правовом поле.
«Их юристы будут прорабатывать ключевые позиции даже не самого договора, а как в первую очередь приложения к договору касательно добычи ископаемых, и будут настаивать на украинских интересах», — подчеркивает эксперт.
В ходе беседы с журналистом Денисов подчеркнул, что главная проблема оценки договора и его опасности для Украины — это банальная неизвестность его положений. Общественности так и не были представлены пункты первого варианта договора, а лишь «базовый меморандум».
Владимир Правдин