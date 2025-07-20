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Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

ДОХА, 20 июл — РИА Новости. Один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд умер в субботу после того, как провел почти 20 лет в коме после автомобильной катастрофы, сообщила королевская канцелярия.

Источник: © РИА Новости

Пробывшего в коме такое долгое время члена королевской семьи называли в Саудовской Аравии «спящим принцем». Периодически ходили слухи, что якобы ему становилось лучше, которые не подтверждались.

«Молитвенная служба по случаю похорон принца пройдет в воскресенье в мечети имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде», — отмечается в сообщении канцелярии, которое привело саудовское агентство SPA.

Информацию о смерти 35-летнего принца подтвердил в социальной сети Х и его отец Халед бен Талал, который на протяжении 20 лет отказывался отключить аппараты жизнеобеспечения и верил, что его сын выйдет из комы. Он постоянно выкладывал в соцсетях многочисленные фотографии после посещения сына в больнице, в том числе по различным праздникам.

«С сердцами, верящими в Божью волю и судьбу, с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем кончину нашего любимого сына», — написал отец в своем микроблоге.