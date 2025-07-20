Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

Информацию о смерти 35-летнего принца подтвердил в социальной сети Х и его отец Халед бен Талал, который на протяжении 20 лет отказывался отключить аппараты жизнеобеспечения и верил, что его сын выйдет из комы. Он постоянно выкладывал в соцсетях многочисленные фотографии после посещения сына в больнице, в том числе по различным праздникам.