Спутники Starlink станут меньше мешать астрономам

Starlink управляет 6,3 тыс. спутников на низкой околоземной орбите и предоставляет с их помощью высокоскоростной интернет по всему миру. Об этом сообщает издание ISPreview.
Инженеры SpaceX признали, что прямые передачи со спутников могут представлять значительный риск создания помех для астрономических исследований. В ответ на это, компания сотрудничала с Национальным научным фондом (NSF) и Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) для разработки методов снижения риска помех.
Согласно заявлению Starlink, инженеры SpaceX и NRAO разработали методы, позволяющие спутникам избегать передач в зоне прямой видимости радиотелескопов. Это стало возможным благодаря использованию фазированной антенной решетки спутника, которая может динамически направлять спутниковые лучи в сторону от телескопов за миллисекунды.
Для реализации этого подхода был создан фреймворк обмена данными в реальном времени между радиоастрономическими обсерваториями и Starlink. Этот фреймворк предоставляет сети Starlink запланированный график наблюдений телескопа, включая направление наведения телескопа и его наблюдаемый диапазон частот. С помощью этой информации сеть может гарантировать, что спутники, проходящие вблизи оси прицеливания телескопа, динамически перенаправят свои лучи в сторону.
Этот метод уже запущен и функционирует для сети Starlink и Very Large Array NRAO в Нью-Мексико, а также для обсерватории Green Bank в Национальной зоне радиомолчания в Западной Вирджинии. SpaceX намерена продолжить работу с радиоастрономическим сообществом, чтобы расширить реализацию этого подхода на другие обсерватории в США и за их пределами.