Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спутники Starlink станут меньше мешать астрономам

Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, объявила о значительном обновлении своей системы Starlink, направленном на снижение риска создания помех для радиотелескопов.

Источник: AFP 2023

Starlink управляет 6,3 тыс. спутников на низкой околоземной орбите и предоставляет с их помощью высокоскоростной интернет по всему миру. Об этом сообщает издание ISPreview.

Инженеры SpaceX признали, что прямые передачи со спутников могут представлять значительный риск создания помех для астрономических исследований. В ответ на это, компания сотрудничала с Национальным научным фондом (NSF) и Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) для разработки методов снижения риска помех.

Согласно заявлению Starlink, инженеры SpaceX и NRAO разработали методы, позволяющие спутникам избегать передач в зоне прямой видимости радиотелескопов. Это стало возможным благодаря использованию фазированной антенной решетки спутника, которая может динамически направлять спутниковые лучи в сторону от телескопов за миллисекунды.

Для реализации этого подхода был создан фреймворк обмена данными в реальном времени между радиоастрономическими обсерваториями и Starlink. Этот фреймворк предоставляет сети Starlink запланированный график наблюдений телескопа, включая направление наведения телескопа и его наблюдаемый диапазон частот. С помощью этой информации сеть может гарантировать, что спутники, проходящие вблизи оси прицеливания телескопа, динамически перенаправят свои лучи в сторону.

Этот метод уже запущен и функционирует для сети Starlink и Very Large Array NRAO в Нью-Мексико, а также для обсерватории Green Bank в Национальной зоне радиомолчания в Западной Вирджинии. SpaceX намерена продолжить работу с радиоастрономическим сообществом, чтобы расширить реализацию этого подхода на другие обсерватории в США и за их пределами.