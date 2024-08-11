Спутники Starlink станут меньше мешать астрономам

Этот метод уже запущен и функционирует для сети Starlink и Very Large Array NRAO в Нью-Мексико, а также для обсерватории Green Bank в Национальной зоне радиомолчания в Западной Вирджинии. SpaceX намерена продолжить работу с радиоастрономическим сообществом, чтобы расширить реализацию этого подхода на другие обсерватории в США и за их пределами.