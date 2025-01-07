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Спутник передал снимки Вифлеема в честь Рождества Христова

Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем на западном берегу реки Иордан, именно там более 2 тыс. лет назад родился Иисус Христос. Снимки опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

Источник: «Роскосмос»

«На снимке спутника “Ресурс-П” — город Рождества, Вифлеем Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались», — говорится в сообщении.

Представители Роскосмоса поздравили верующих с праздником Рождества Христова.

7 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В ходе своей речи он отметил, что попасть в царство Божие можно только отвечая взаимностью на любовь Бога, потому что каждый человек призван к счастью.

С праздником россиян также поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.