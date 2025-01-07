Спутник передал снимки Вифлеема в честь Рождества Христова

«На снимке спутника “Ресурс-П” — город Рождества, Вифлеем Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались», — говорится в сообщении.
Представители Роскосмоса поздравили верующих с праздником Рождества Христова.
7 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В ходе своей речи он отметил, что попасть в царство Божие можно только отвечая взаимностью на любовь Бога, потому что каждый человек призван к счастью.
С праздником россиян также поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.