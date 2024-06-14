Спутник Maxar снял пристыкованный к МКС корабль Starliner

Спутник дистанционного зондирования Земли WorldView-3 компании Maxar Technologies снял Международную космическую станцию (МКС). На опубликованном снимке хорошо виден пристыкованный к модулю Harmony американского сегмента МКС корабль Boeing Starliner, который прибыл на станцию 6 июня, несмотря на ряд неполадок, выявленных перед стартом и во время полета.
На Starliner на МКС прибыли астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Они стали первыми людьми, которым довелось отправиться в космос на новом корабле. Предполагалось, что Уилмор и Уильямс вернутся на Землю 14 июня, но затем срок их пребывания на станции продлили по меньшей мере до 18 июня. Одной из причин этого решения стала необходимость дополнительных проверок систем Starliner в связи с выявленными утечками гелия в топливной системе двигателей ориентации.
История Starliner
Корпорация Boeing разрабатывает корабль Starliner по программе NASA Commercial Crew Program. В 2014-м одновременно с ней контракт на создание корабля, способного доставлять астронавтов на МКС наравне с российскими «Союзами» (с 2011-го, когда была прекращена эксплуатация шаттлов, у США не было своих пилотируемых космических кораблей), получила и компания SpaceX Илона Маска.
Многим казалось, что инженеры Boeing опередят конкурентов, но в итоге корабль SpaceX Crew Dragon слетал на орбиту в автоматическом режиме в марте 2019 года, а в мае 2020-го пристыковался к МКС, имея на борту двух астронавтов (в такой же полет сейчас отправился Starliner). С тех пор корабли SpaceX совершили восемь регулярных миссий по доставке на станцию новых экипажей и четыре полета с космическими туристами.
Судьба проекта Starliner пока складывается не столь успешно. Первый запуск корабля к МКС в беспилотном режиме состоялся в декабре 2019 года, но из-за сбоя в работе бортового компьютера Starliner вышел на неправильную орбиту и потратил на ее корректировку слишком много топлива, поэтому его полет к МКС пришлось отменить. Несмотря на еще один сбой, Starliner тогда смог вернуться на Землю в целости.
Повторный запуск Starliner к МКС без экипажа на борту состоялся только в мае 2022 года. Тогда корабль смог достичь станции, пристыковаться к ней и вернуться на Землю. Впрочем, у NASA нашлись замечания к работе отдельных систем Starliner, на устранение которых инженеры Boeing потратили почти два года.