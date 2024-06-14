Спутник Maxar снял пристыкованный к МКС корабль Starliner

Многим казалось, что инженеры Boeing опередят конкурентов, но в итоге корабль SpaceX Crew Dragon слетал на орбиту в автоматическом режиме в марте 2019 года, а в мае 2020-го пристыковался к МКС, имея на борту двух астронавтов (в такой же полет сейчас отправился Starliner). С тех пор корабли SpaceX совершили восемь регулярных миссий по доставке на станцию новых экипажей и четыре полета с космическими туристами.