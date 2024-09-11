Спустя 155 лет знаменитая компания Campbell Soup меняет название

Компания Campbell Soup со 155-летней историей планирует изменить легендарное название, исключив слово «суп» из наименования. Такие изменения обусловлены расширением ассортимента продукции. Известно, что в последнее время потребители предпочитают различные виды готовых закусок, поэтому компания решила разнообразить свою продукцию.
Сообщается, что помимо линейки супов, Campbell теперь владеет такими брендами, как Goldfish, Snyder’s of Hanover, Cape Cod, Pepperidge Farm и другими. Недавно Campbell также приобрела Sovos Brands, производителя популярных итальянских продуктов питания, таких как соусы Rao.
Это незаметное, но важное изменение сохраняет узнаваемость имени компании, репутацию и капитал, накопленные за 155 лет, и в то же время лучше отражает всю широту портфолио компании.
Хотя фактически изменения в названии бренда уже приняты, их также должны одобрить акционеры на ежегодном собрании в ноябре.
Ранее стало известно, что дом художника Энди Уорхола, создавшего в 1961—1962 годах знаменитую картину «Тридцать две банки супа Кэмпбелл», выставили на продажу.