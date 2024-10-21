Спустя 134 года обнаружили «неизвестный» рассказ Брэма Стокера

Историк-любитель Брайан Клири просматривал работы Стокера в Национальной библиотеке Ирландии в Дублине, родном городе писателя-готика, когда обнаружил ранее утерянный рассказ «Висельный холм» («Gibbet Hill»).
После потери слуха Клири пытался скоротать время, просматривая старые газетные вырезки и статьи. В рождественском приложении к дублинскому «Дейли Экспресс» за 1890 год, он обнаружил рассказ «Висельный холм» («Gibbet Hill»), который был там опубликован под именем Стокера в первый и последний раз.
Я сидел и смотрел на экран, задаваясь вопросом, неужели я единственный живой человек, который это прочитал?
Позднее биограф Стокера Пол Мюррей подтвердил подлинность рассказа, отметив, что работа была предположительно написана до публикации романов «Дракула» (о главном герое которого мы уже подробно рассказывали) и «Змеиный перевал».
Известно, что действие недавно обнаруженного рассказа разворачивается в графстве Суррей (Великобритания), а сюжет построен вокруг трех осужденных преступников, которых впоследствии повесили на холме за убийство моряка.
В настоящее время рассказ переиздан, что означает, что в ближайшее время «Висельный холм» появится на книжных полках. Сообщается, что все вырученные средства получит благотворительный Фонд Шарлотты Стокер, названный так в честь матери Брэма, которая, по совпадению, была защитницей общества глухих.
Ранее рассказывали, что картина, купленная за $50 на распродаже, оказалась утерянной работой Эмили Карр.