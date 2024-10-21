Спустя 134 года обнаружили «неизвестный» рассказ Брэма Стокера

После потери слуха Клири пытался скоротать время, просматривая старые газетные вырезки и статьи. В рождественском приложении к дублинскому «Дейли Экспресс» за 1890 год, он обнаружил рассказ «Висельный холм» («Gibbet Hill»), который был там опубликован под именем Стокера в первый и последний раз.