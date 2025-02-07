Спрос на специалистов в науке в России вырос на 15% за год

«Дефицитной профобласть “Наука и образование” формально в 2024 году не была — hh.индекс, или индекс конкуренции, колебался от 6,7 до 9 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Однако представители научного сообщества жаловались, что и у них возникают сложности в подборе персонала», — поясняет директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. Она добавила, что, хотя в некоторых областях может быть избыток кандидатов, найти специалиста с нужными навыками и опытом стало сложнее. Это занимает в полтора-два раза больше времени, чем три-пять лет назад.