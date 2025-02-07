Спрос на специалистов в науке в России вырос на 15% за год

«За 2024 год в России было опубликовано 219 тыс. вакансий в сфере науки и образования, что на 15% больше, чем в 2023 году. За первый месяц 2025 года подобных предложений было 18 тыс., а за аналогичный период 2024 года — 16,4 тыс.», — сообщается в итогах исследования.
Наиболее активными регионами, где открывались вакансии для ученых и преподавателей, стали Москва с 48,6 тыс. предложений, Санкт-Петербург с 24,3 тыс. и Московская область с 14,5 тыс. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (9,5 тыс.) и Республика Татарстан (8,6 тыс.).
Средняя зарплата по стране в конце 2024 года достигла 55 тыс. рублей, а ожидаемая — 70 тыс. рублей. В то время как годом ранее эти показатели составляли 45,7 тыс. и 60 тыс. рублей соответственно. Больше всего готовы платить ученым и преподавателям в Ямало-Ненецком АО (82,8 тыс. рублей), Москве (78,7 тыс. рублей) и Чукотском АО (77 тыс. рублей).
«Дефицитной профобласть “Наука и образование” формально в 2024 году не была — hh.индекс, или индекс конкуренции, колебался от 6,7 до 9 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Однако представители научного сообщества жаловались, что и у них возникают сложности в подборе персонала», — поясняет директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. Она добавила, что, хотя в некоторых областях может быть избыток кандидатов, найти специалиста с нужными навыками и опытом стало сложнее. Это занимает в полтора-два раза больше времени, чем три-пять лет назад.
Среди наиболее востребованных навыков для соискателей в сфере науки и образования выделяются умение организовать учебный процесс, межличностные коммуникации, работа с большим объемом информации, многозадачность, гибкость и исполнительность. Также стоит отметить, что в прошлом году значительно увеличилось количество предложений для людей с инвалидностью. В декабре 2024 года по стране было зарегистрировано около 1,3 тыс. таких вакансий, что почти в два раза больше, чем в декабре 2023 года.
Ранее сообщалось о главных научных открытиях 2024 года.