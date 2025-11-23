Спрос на северные туры у россиян вырос на 30%

Арктика стремительно превращается из территории учёных и геологов в одно из самых востребованных туристических направлений России. Только за последние годы спрос на туры в Арктическую зону вырос примерно на 30%, и это уже не разовая вспышка интереса, а устойчивая тенденция, подтверждаемая крупными сервисами бронирования путешествий.