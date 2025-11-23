Спрос на северные туры у россиян вырос на 30%

Арктика стремительно превращается из территории учёных и геологов в одно из самых востребованных туристических направлений России. Только за последние годы спрос на туры в Арктическую зону вырос примерно на 30%, и это уже не разовая вспышка интереса, а устойчивая тенденция, подтверждаемая крупными сервисами бронирования путешествий.
Сколько стоит отдых на краю света
Для жителей Петербурга северные маршруты перестали быть экзотикой — короткие туры на 3−4 дня стоят от 46 до 60 тысяч рублей. В стоимость входят перелёты, проживание и работа гидов. Популярность таких путешествий растёт среди самых разных групп: от соло-туристов до семей с детьми.
«В такие путешествия отправляются экскурсионные группы, семейные пары и соло-туристы», — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
В отличие от привычных пляжных направлений, поездки в Заполярье требуют подготовки — как физической, так и моральной. Но именно ощущение экспедиции делает такие туры особенно привлекательными.
Новая география путешествий: от Мурманска до Чукотки
Северные маршруты сильно различаются по цене и уровню приключений. Путёвки в Мурманскую область уже стали массовым направлением: поездка на двоих на четыре дня из Москвы обходится примерно в 120 тысяч рублей. Здесь туристам доступны комфортные маршруты, развитая инфраструктура и популярные экскурсии.
Совсем другой уровень — экспедиции на Чукотку, относящиеся к элитному сегменту. «Путешествия на Чукотку включают сложную логистику и дорогостоящие перелёты, часто вертолётные», — уточнил Ромашкин.
Почему люди едут на Север
За девять месяцев северные регионы и Арктику посетили 2,1 млн человек. Туристы стремятся увидеть и ощутить то, что невозможно найти на привычных курортах:
- полярное сияние;
- китов и арктических животных;
- северную кухню;
- лыжные и снегоходные маршруты;
- настоящую зимнюю природу.
Одним из главных символов Арктики стало полярное сияние. Туристы готовы преодолевать тысячи километров ради уникального атмосферного феномена, который соединяет в себе науку, эстетику и ощущение чуда.
Арктика как новый бренд внутреннего туризма
Северные регионы активно формируют собственный туристический бренд. Мурманская область, Якутия, Чукотка, Архангельская область создают новые маршруты, инвестируют в дороги, гостиницы и экотуристические проекты.
«Особенность поездки в Заполярье в том, что турист ощущает себя первооткрывателем и получает уникальный опыт», — подчёркивает Сергей Ромашкин.
Будущее путешествий — за Севером
Рост интереса к Арктике вписывается в мировой тренд: современные туристы ищут не сервис, а смыслы и эмоции. Север предоставляет именно такой формат — вдумчивый, экологичный и насыщенный.
Эксперты уверены, что при развитии логистики и увеличении числа прямых рейсов турпоток продолжит расти. Особенно среди жителей крупных городов, уставших от перегруженных популярных курортов.
Советы тем, кто собирается в Арктику
Выбирайте лицензированных туроператоров.
Подготовьтесь к морозам — экипировка на −20…-30 °C обязательна.
Бронируйте заранее: зима — высокий сезон.
Рассчитывайте на северный минимализм: главное — тепло и безопасность.
Арктика становится не просто направлением, а территорией опыта, где каждый может почувствовать себя первооткрывателем.