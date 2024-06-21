Спрос на отдых в Египте продолжает расти

Одной из причин возросшей популярности направления стали доступные цены.
По данным Российского Союза Туроператоров, спрос на туры в Египет увеличился на 20−25% по сравнению с предыдущим летом. В отличие от многих других стран, в Египте часто выбирают гостиницы категории 5*, которые здесь доступны даже при относительно невысоких бюджетах туристов.
Количество туров, забронированных на летний сезон, увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом. Это направление уверенно удерживает свою позицию в списке топ-3 стран, которые туристы выбирают для отдыха летом.
За два последних сезона стабильность доли рынка в Египте достигла 8%, что сопровождалось увеличением среднего чека за тур с 160 тыс. до 192 тыс. рублей. Также на сегодняшний день глубина бронирования увеличилась с 27 дней до 40 дней.
Но в лидерах сейчас все еще Турция: в летний сезон здесь планирует побывать 61% отдыхающих. Стоимость здесь также увеличилась на 15−20%, с 223 тыс. рублей до 255 тыс.
В этом году Египет ожидает увеличение российского турпотока до 1,8 млн человек, в то время как в прошлом сезоне было принято 1,4 млн. Согласно оценкам властей курорта, рост на 20% и более может быть достигнут в первую очередь за счет конкурентоспособных цен на отели. Это отличает Египет от других стран, где цены на летний отдых для россиян значительно выросли.
В Египте, где сейчас низкий сезон и цены сбалансированы, многие туристы находят альтернативу отдыху класса люкс в Турции. Выбор брендовых отелей с системой «все включено» на египетских курортах достаточно большой, а это, в свою очередь, привлекает туристов.
Автор: Елизавета Чеботарева