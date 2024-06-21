Спрос на отдых в Египте продолжает расти

В этом году Египет ожидает увеличение российского турпотока до 1,8 млн человек, в то время как в прошлом сезоне было принято 1,4 млн. Согласно оценкам властей курорта, рост на 20% и более может быть достигнут в первую очередь за счет конкурентоспособных цен на отели. Это отличает Египет от других стран, где цены на летний отдых для россиян значительно выросли.