Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья резко упал за год

В ноябре 2024 года продажи в новостройках Москвы и Подмосковья снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего в ноябре этого года в столичном регионе было зарегистрировано 11,07 тыс. сделок со строящимся жильем. Такие данные приводятся в отчете аналитического сервиса DataFlat, с которым ознакомилась редакция.