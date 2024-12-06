Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья резко упал за год

В ноябре 2024 года продажи в новостройках Москвы и Подмосковья снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего в ноябре этого года в столичном регионе было зарегистрировано 11,07 тыс. сделок со строящимся жильем. Такие данные приводятся в отчете аналитического сервиса DataFlat, с которым ознакомилась редакция.
Как считали
Статистика учитывает договоры долевого участия (ДДУ) и переуступки прав в новостройках с квартирами и апартаментами, зарегистрированные в Росреестре. Продажи машино-мест, кладовых и коммерческой недвижимости в расчеты не вошли. Цены фиксируются на дату заключения ДДУ или дату бронирования. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации сделки.
Согласно данным DataFlat, заметнее всего спрос на новостройки в годовом выражении сократился:
- в Московской области — на 47%. В ноябре здесь заключили 3,37 тыс. сделок против 6,38 тыс. сделок в ноябре прошлого года;
- в Новой Москве продажи новостроек в ноябре в годовом выражении снизились на 30%, до 2,07 тыс. сделок против 2,96 тыс. годом ранее;
- в Старой Москве было зарегистрировано 5,61 тыс. сделок с новостройками, что на 27% меньше показателя годичной давности (7,73 тыс.).
Выручка застройщиков столичного региона на фоне падения продаж в ноябре в годовом выражении сильно сократилась. Всего в ноябре девелоперы заработали 207,2 млрд руб., что на 18% меньше, чем год назад (252,7 млрд руб.).
Цены продолжили рост
Несмотря на резкое годовое снижение продаж в ноябре, цены на новостройки в Москве и Подмосковье продолжили расти. Средняя стоимость 1 кв. м в столичном зафиксирована на отметке 356,7 тыс. руб., это на 16% больше, чем год назад.
- В старых границах Москвы средняя цена 1 кв. м строящегося жилья выросла за год на 13%, до 476,5 тыс. руб.
- В Новой Москве новостройки подорожали за год на 7%, до 476,5 тыс. руб. за 1 кв. м.
- В Московской области средняя цена 1 кв. м по итогам ноября составила 210,6 тыс. руб., что на 6% больше, чем в ноябре прошлого года.
По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в ноябре столичный рынок новостроек во всех сегментах продолжал стагнировать с незначительными колебаниями цен. В первой половине ноября медианная цена 1 кв. м в столичных новостройках комфорт-класса составила 291 тыс. руб. Это на 0,9% больше октябрьского показателя.