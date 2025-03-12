Спрос на курьеров в России вырос почти на треть за год

«С декабря по март спрос работодателей на курьеров вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров — количество вакансий для них составляет половину (50,5%) от общего числа предложений о работе в этом сегменте», — отмечается в исследовании.
Следом за автомобильными курьерами идут пешие курьеры, которые составляют 16,7% от всех вакансий. Велокурьеры занимают 13,2%, а курьеры на самокатах — 11,6%.
Аналитики также обнаружили, что наибольший рост зарплат наблюдается именно у автомобильных курьеров. Средние предложения по зарплате для них увеличились на 68% по сравнению с прошлой зимой. В текущем зимнем сезоне средний доход для новых соискателей составляет 130 тысяч рублей в месяц. Однако реальный заработок сотрудников зависит от количества заказов, рабочего графика и региона, поэтому работодатели часто указывают диапазон зарплат в вакансиях.
«Значительный рост зарплатных предложений для автокурьеров объясняется тем, что водители могут обслуживать обширные территории, включая удаленные районы и пригороды крупных городов — это делает их особенно востребованными среди работодателей», — объяснили исследователи.
Кроме того, рост зарплат наблюдается и в сегменте доставки на самокатах, где средний уровень заработка увеличился на 12% за год, достигнув 66 тысяч рублей в месяц. Курьеры на самокатах особенно актуальны в крупных городах, где они обеспечивают быструю доставку в условиях загруженных улиц.
Ранее сообщалось, что IT-специалисты, курьеры, брокеры и агенты по недвижимости стали самыми высокооплачиваемыми профессиями февраля на рынке труда в России.