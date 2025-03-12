Спрос на курьеров в России вырос почти на треть за год

Аналитики также обнаружили, что наибольший рост зарплат наблюдается именно у автомобильных курьеров. Средние предложения по зарплате для них увеличились на 68% по сравнению с прошлой зимой. В текущем зимнем сезоне средний доход для новых соискателей составляет 130 тысяч рублей в месяц. Однако реальный заработок сотрудников зависит от количества заказов, рабочего графика и региона, поэтому работодатели часто указывают диапазон зарплат в вакансиях.