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Необычные способы использования пластиковых бутылок в походе: 5 полезных лайфхаков

Узнайте, как можно по-новому использовать пластиковые бутылки в походе. Делимся полезными советами и лайфхаками для комфортного и экономного путешествия.

В походе пустая пластиковая бутылка может пригодиться.
Источник: Freepik

Пластиковые бутылки — это не только удобная тара для воды или других напитков, но и многофункциональный инструмент. И он может значительно упростить жизнь туриста в походе. Делимся неожиданными способами использования пластиковых бутылок.

1. Хранение и организация

Пластиковые бутылки могут стать отличным решением для хранения различных мелочей, которые всегда должны быть под рукой в походе.

  • Маленькие пластиковые бутылки из-под напитков идеально подходят для хранения соли, перца и других специй. Просто пересыпьте их и закройте крышками: так они будут защищены от влаги и всегда под рукой.
  • Используйте бутылки для хранения спичек, батареек и других мелких предметов, которые легко могут потеряться в рюкзаке.

2. Освещение

В походных условиях освещение играет важную роль, и пластиковые бутылки помогут создать уютную атмосферу.

  • Прикрепите фонарик к бутылке, наполненной водой: свет будет равномерно рассеиваться, создавая приятную атмосферу вокруг.
  • Если у вас есть свеча, вы можете использовать половину пластиковой бутылки как защиту от ветра, чтобы она не гасла.

3. Кулинария

Пластиковые бутылки могут быть полезны и на кухне в походных условиях.

  • Используйте бутылку для смешивания ингредиентов для блинов или омлета. Просто налейте нужные компоненты, закройте крышкой и встряхните.
  • Разрезанную пластиковую бутылку можно использовать в качестве тарелки или стакана.
  • Используйте пластиковую бутылку как основу для самодельного фильтра. Наполните ее слоями песка, угля и гравия. Это поможет очистить воду от крупных загрязнений.

4. Гигиена и здоровье

Это важные аспекты любого похода. И здесь пластиковые бутылки тоже могут быть полезны.

Бутылка с водой полезна не только для питья.
Источник: Freepik

  • Проделайте несколько отверстий в крышке пластиковой бутылки и используйте ее как импровизированный походный душ. Наполните водой и подвесьте на ветку.
  • Отрежьте дно у пластиковой бутылки и прикрепите ее к дереву вниз крышкой. Наполните водой и используйте как рукомойник.
  • Используйте маленькие бутылки для хранения лекарств или антисептиков.

5. Ремонт и уборка

В походе часто возникают ситуации, когда что-то нужно починить или соорудить на месте.

  • Разрежьте пластиковую бутылку на полоски: они могут пригодиться для временного ремонта снаряжения или создания креплений.
  • Отрежьте дно у пластиковой бутылки. И расстригите ее на полоски снизу вверх, не трогая горлышко. Так у вас получится метлка для уборки вокруг палатки.

Используя эти простые лайфхаки, вы сможете лучше организовать путешествие, сделать его более комфортным и безопасным. Пусть ваш следующий поход станет еще более увлекательным и запоминающимся!

Валентина Комарова