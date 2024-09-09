Спортзал для хвостатых: как работают фитнес-клубы для животных в Москве

Кому-то на ум может прийти такая картина: лабрадор или маленький таксик под чутким руководством тренера накачивают мышцы и постепенно принимают облик собак-бодибилдеров… Нет, вовсе не за этим приводят в фитнес-клубы хозяева своих питомцев.
Ни для кого не секрет, что собаки работающих владельцев проводят большую часть дня дома, а утренняя и вечерняя прогулки редко длятся столько, чтобы пес за это время успевал сбросить накопленную энергию. Тренировки в фитнес-центре помогают хвостатым любимцам поддерживать хорошую физическую форму, как объяснила специалист по спортивной ветеринарии аквацентра SunnyWay Любовь Мизинова.
— В течение дня у многих питомцев накапливается большое количество энергии, которая, не находя выхода, трансформируется в стресс. Результатом этого, как правило, становится испорченная мебель, а то и полностью разгромленная квартира. Кроме того, малоподвижный образ жизни становится причиной развивающегося ожирения. У животных ведь все как у людей… А лишний вес приводит к проблемам с суставами и позвоночником, — говорит Любовь Мизинова. — Так что польза от физических занятий очевидна. Простые упражнения дают питомцу необходимую двигательную активность и улучшают координацию, а водные процедуры укрепляют мышечный корсет.
Ну, а если животное перенесло операцию, занятия в фитнес-центре помогают ускорить восстановление.
— Нередко мы встречаемся с ситуациями, когда животное после травмы или хирургического вмешательства не может ходить. Для таких случаев разработан специальный курс упражнений, — объясняет Любовь Мизинова. — Порой хозяева обращаются с тяжелыми проблемами опорно-двигательного аппарата у питомца. В таких случаях мы рекомендуем плавательные упражнения.
Чтобы оценить пользу подобного рода услуг для животных, москвичам понадобилось некоторое время.
— Но теперь ежегодно хозяева собак самых разных пород приводят к нам около двух тысяч своих любимцев, — рассказывает спортивный ветврач.
Кстати, собаки — не единственные посетители фитнес-клуба. Специалисты центра проводят занятия для кошек, мини-пигов, лисиц, и даже для крыс и енотов.
— Однажды в нашу клинику обратился владелец енота, у которого отказали задние лапы. У него обнаружили межпозвоночную грыжу, — рассказала Мизинова. — С ним занимались около двух месяцев: бассейн, иглотерапия, массаж… В итоге поставили зверька на лапы.
Но чтобы занятия были эффективны и принесли животному максимум пользы, объясняет Любовь Мизинова, специалист, который их проводит, должен сначала наладить контакт с подопечным:
— Прежде чем приступить к упражнениям, нужно добиться, чтобы животное тебе доверяло. И, конечно, не забывать поощрять хорошее поведение лакомством.