Спортзал для хвостатых: как работают фитнес-клубы для животных в Москве

— В течение дня у многих питомцев накапливается большое количество энергии, которая, не находя выхода, трансформируется в стресс. Результатом этого, как правило, становится испорченная мебель, а то и полностью разгромленная квартира. Кроме того, малоподвижный образ жизни становится причиной развивающегося ожирения. У животных ведь все как у людей… А лишний вес приводит к проблемам с суставами и позвоночником, — говорит Любовь Мизинова. — Так что польза от физических занятий очевидна. Простые упражнения дают питомцу необходимую двигательную активность и улучшают координацию, а водные процедуры укрепляют мышечный корсет.