Спортсменка установила мировой рекорд, выполнив 44 подтягивания за минуту

22-летняя спортсменка из Китая, регулярно занимающаяся фитнесом, установила мировой рекорд Гиннесса, выполнив 44 подтягивания за одну минуту, — сообщает официальный сайт справочника.
Жительница провинции Гуандун (Китай) по имени Се Тин (Xie Ting) стала рекордсменкой среди женщин. Она забрала титул у американской пловчихи, которая в 2022 году сделала 39 подтягиваний за одну минуту.
Несмотря на то, что я побила рекорд, я чувствую, что еще есть возможности для совершенствования. В следующий раз я наберу более высокий балл.
Известно, что Тин является популярным фитнес-блогером в Китае. На ее аккаунт в соцсетях подписано более 400 тыс пользователей со всего мира. Изначально спортсменка даже не планировала состязаться за звание рекордсмена. Но в один день благодаря усердным тренировкам она смогла сделать 39 подтягиваний за минуту и уже не смогла остановиться на достигнутом.
Спустя несколько месяцев изнурительной физподготовки Тин смогла увеличить количество подтягиваний и установить новый мировой рекорд. В дальнейшем девушка планирует выполнить самое большое количество подтягиваний за один час.
Ранее рассказывали, что женщина пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса.