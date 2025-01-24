Спортсменка установила мировой рекорд, выполнив 44 подтягивания за минуту

Известно, что Тин является популярным фитнес-блогером в Китае. На ее аккаунт в соцсетях подписано более 400 тыс пользователей со всего мира. Изначально спортсменка даже не планировала состязаться за звание рекордсмена. Но в один день благодаря усердным тренировкам она смогла сделать 39 подтягиваний за минуту и уже не смогла остановиться на достигнутом.