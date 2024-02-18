Спорт не спасет: Сладкая газировка и энергетики оказались губительно вредны для сосудов

Согласно новому исследованию, проведенному Гарвардской школой общественного здравоохранения имени Т. Ч. Чана, польза от физической активности не перевешивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с употреблением подслащенных напитков. В класс особенно опасных для здоровья напитков попали не только сладкие газировки, но и натуральные лимонады, фруктовые коктейли и разнообразные энергетики.
Исследование проходило с 1980-х годов по 2016-й, около 30 лет, среди тысяч медицинских работников, как мужчин, так и женщин. Всего за это время подробно изучили образ жизни и питания порядка 106 тысяч человек. Литры выпиваемых подслащенных напитков замеряли раз в 4 года, а уровень физической активности — два раза в год.
— Более высокий уровень потребления подслащенных напитков был связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний независимо от уровня физической активности. Эти результаты подтверждают рекомендации по ограничению потребления подслащенных напитков даже для физически активных людей, — делают вывод исследователи, подчеркивая, что даже рекомендуемых 150 минут прогулок и тренировок в неделю не хватит, чтобы защититься от сердечно-сосудистых заболеваний и противостоять неблагоприятному воздействию сладкой газировки.
СКОЛЬКО ГАЗИРОВКИ ПИТЬ ТОЧНО ВРЕДНО?
Критическим оказался уровень более двух банок газировки в неделю, он приводил к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от уровня физической активности. При ежедневном употреблении риск навредить сердцу и сосудам был еще выше.
ПОЧЕМУ СЛАДКАЯ ГАЗИРОВКА ТАКАЯ ВРЕДНАЯ?
— Есть тут и фактор образа жизни. Люди, которые пьют много сладких напитков, зачастую и питаются не слишком здоровой пищей, включающей фастфуд, и имеют тенденцию к набору веса, поскольку не растрачивают все полученные за счет сахара быстрые калории, которые имеют тенденцию тут же переходить в жир.
— Есть и прямое воздействие. Много сахара — значит быстрое повышение уровня глюкозы в крови, а также — холестерина и факторов воспаления, что тоже ведет к более высокому риску болезней сердца и сосудов.
ТАК ЧТО, ВСЕ БЕССМЫСЛЕННО, МОЖНО НЕ ВСТАВАТЬ С ДИВАНА?
На самом деле, все те же пресловутые 150 минут зарядки и прогулок в неделю очень помогают. Особенно, если часть их них — это активное время на свежем воздухе, даже невзирая на снежную и морозную погоду.
Прогулки на свежем воздухе — лекарство для сердца и средство против хандры и уныния, сообщается в рекомендациях Роспотребнадзора:
— Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы: больше кислорода попадает к клеткам, снижается риск артериальной гипертонии, инфаркта миокарда и инсульта.
— Идут на пользу опорно-двигательному аппарату: пешие прогулки, лыжи, бег укрепляют мышцы и кости, улучшают координацию, укрепляют суставы. Что особенно важно для тех, кто ведет сидячий образ жизни и страдает от лишнего веса.
— Прогулки улучшают настроение и снимают усталость, повышают уровень энергии, улучшают концентрацию внимания и память.
— Занятия физическими упражнениями на открытом воздухе помогают регулировать циркадные ритмы организма, а значит, нет проблем с засыпанием и сон будет крепче.
А МОЖЕТ, ПЕРЕЙТИ НА ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА?
— Что касается искусственно подслащенных напитков, которые часто представляются в качестве альтернативы подслащенным сахаром напиткам, их потребление действительно не было связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, но лучшим вариантом остается вода, — считает один из авторов исследования Жан-Филипп Друэн-Шартье, профессор Фармацевтического факультета Университета Лаваля, Квебек, Канада.
КАКОЙ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ?
Формально сахарозаменителем могут назвать любое сладкое химическое соединение, которое не является сахаром, рассказала «Комсомолке» врач эндокринолог-диетолог Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева.
Сахарозаменителем часто называют фруктозу, но на самом деле она — такой же простой углевод, как и наш обычный сахар, но еще более опасна для печени, поскольку фруктоза в больших количествах, — это повышенный риск жировой болезни печени.
ВАЖНО! Здоровая альтернатива сахару — подсластители не углеводного происхождения, они не повышают уровень глюкозы в крови, не встраиваются в обмен углеводов.
Наиболее известный вариант — стевиозид. Получают его из растения стевия, которое в 300 раз слаще сахара, но при этом практически не имеет калорийности.
— Безопасен ли стевиозид и схожие подсластители? Знаете, вопрос в объемах потребления. До 20 доз в сутки — допустимый объем, выше — уже критично. Так что я бы сказала — относительно безопасно. — считает Юргита Вараева.