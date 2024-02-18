Спорт не спасет: Сладкая газировка и энергетики оказались губительно вредны для сосудов

Исследование проходило с 1980-х годов по 2016-й, около 30 лет, среди тысяч медицинских работников, как мужчин, так и женщин. Всего за это время подробно изучили образ жизни и питания порядка 106 тысяч человек. Литры выпиваемых подслащенных напитков замеряли раз в 4 года, а уровень физической активности — два раза в год.