Спокойствие в руках твоих: есть ли польза от антистресс-игрушек

— Однако не стоит недооценивать их, — делится мнением эксперт. — Да, есть не самые качественные образцы, которые сильно пахнут из-за дешевизны материала, придут достаточно быстро в негодность. Однако многие психологи отмечают, что антистресс-игрушка — это скорее полезный гаджет, который способен заменить процесс медитации. В стрессовой ситуации она работает как отвлекающий фактор. Проблема уже не кажется такой страшной. При использовании подобных вещиц уменьшается выработка кортизола — гормона стресса. Они также помогают развивать мелкую моторику, расслабить кисти, если вы работаете за компьютером или пишете от руки. Если вас не привлекают игрушки, можно приобрести что-то иное, например специальный пластилин.