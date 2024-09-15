Спокойствие в руках твоих: есть ли польза от антистресс-игрушек

Самым популярным товаром стали сквиши: антистресс-игрушки, которые приятно мять в руках. После надавливания они легко возвращают исходную форму. Их россияне покупали на 103 процента чаще, чем в прошлом году. Средняя цена такой безделушки составила около 207 рублей — на 5 процентов меньше, чем в прошлом.
— Люди в состоянии стресса совершают какие-то навязчивые действия: грызут ногти, расчесывают кожу, трут ладони — таких привычек много. Но это считается дурным тоном, особенно в офисе, общественном пространстве. Поэтому появление таких игрушек стало популярным среди офисных сотрудников, — объяснила психолог Анастасия Мещерякова.
Люди старше 30 относятся скептически к этим вещам.
— Однако не стоит недооценивать их, — делится мнением эксперт. — Да, есть не самые качественные образцы, которые сильно пахнут из-за дешевизны материала, придут достаточно быстро в негодность. Однако многие психологи отмечают, что антистресс-игрушка — это скорее полезный гаджет, который способен заменить процесс медитации. В стрессовой ситуации она работает как отвлекающий фактор. Проблема уже не кажется такой страшной. При использовании подобных вещиц уменьшается выработка кортизола — гормона стресса. Они также помогают развивать мелкую моторику, расслабить кисти, если вы работаете за компьютером или пишете от руки. Если вас не привлекают игрушки, можно приобрести что-то иное, например специальный пластилин.
К выбору игрушки стоит подойти внимательно. Лучше взять ее, к примеру, в магазине канцтоваров, так как в такие места привозят только сертифицированные товары. Если решили закупаться онлайн, внимательно изучите отзывы.
— Есть несколько видов антистрессов — боллы, сквиши, эспандер, поп-ит. Они считаются самыми эффективными. Разброс цен в среднем составляет от 200 до 500 рублей, — добавила Мещерякова.
Поп-ит
Представляет собой резиновую или силиконовую игрушку с полусферами для нажатия, при котором издается щелкающий звук. Помогает улучшить концентрацию, снять напряжение.
Цена: 150 рублей.
Шариковый пластилин
Представляет собой небольшие частички пластилина необычной формы, которые можно мять в руке.
Цена:150 рублей.
Спиннер-стик
Устойчивый валик, который перекатывается по столу, не падая на ребро. Маленький аналог неваляшки.
Цена: 100 рублей.
Фиджет-куб
Небольшой пластиковый кубик, на каждой стороне которого находятся кнопки, рычажки и переключатели. Их щелчки помогают успокоиться.
Цена: 300 рублей.
Брелок — коробка передач
Маленький брелок с компактным рычажком, которым можно переключать «передачи». Оценят автовладельцы.
Цена: 140 рублей.
Модульная ручка с магнитами
Металлическая ручка, состоящая из деталей, соединенных круглыми магнитами. Конструкцию можно разбирать или делать из ее сегментов различные фигуры.
Цена: 800 рублей.
Шары Баодин
Китайский антистресс, представляющий собой два металлических шарика. Перекатывая их в руке, можно успокоиться и сконцентрироваться.
Цена: 180 рублей.
Сквиш
Эта игрушка может быть в виде зверька, сказочного персонажа, человечка и так далее. Сквиши состоят из мягкого гибкого вещества, которое имеет свойство восстанавливать первоначальную форму после смятия. Внутри может находиться масса из пластиковых шариков. Помогает развивать мелкую моторику.
Цена: 200 рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Мардан Латифов, врач-терапевт:
— Антистресс-игрушки, конечно же, не помогут справиться с различными расстройствами — например повышенной тревожностью. Если вы столкнулись с такой проблемой, покупкой сквиша не обойтись. Нужны поход к врачу и полноценное лечение. Хорошая альтернатива антистресс-игрушке — жим кистевого эспандера, но такое больше подходит для мужчин.