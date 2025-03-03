Спокойной ночи. Терапия синим светом улучшает качество сна у пожилых

К таким выводам пришли исследователи из Университета Суррея (Англия). Ученые изучили влияние различных типов света на 36 человек старше 60 лет. Добровольцы в течение 11 недель использовали два вида освещения — стандартное белое и синее (свет они включали сами). По два часа утром и вечером они подвергались световому воздействию. Исследователи с помощью носимых датчиков и специальных дневников отслеживали их сон и уровень активности.
Исследование показало, что решающую роль играет время воздействия света. Интересно, что синий свет был полезен только утром — он помогал сохранять бодрость в течение дня и формировать четкий режим сна. Использование такого освещения вечером, наоборот, мешало участником уснуть и делало их сон беспокойным.
Таким образом, эксперимент показывает, что светотерапия помогает формировать стабильный режим. Кроме того, она способствует более раннему засыпанию, повышая качество отдыха. Такая терапия — это немедикаментозный способ борьбы с возрастными нарушениями сна.
«Наши данные подтверждают, что правильно подобранное освещение способно улучшить сон и повысить дневную активность пожилых людей», — отметил доктор Даан ван дер Вин, ведущий автор исследования.
Он заметил, что добавление синего света утром и повышение уровня естественного освещения в течение дня может помочь в этом возрасте спать лучше и вести более энергичный образ жизни.
Обычно исследователи советуют спать от семи до девяти часов в сутки. Однако иногда мы встаем разбитыми, даже если сон длился не меньше, чем советуют ученые. По мнению доктора Чарльза Пузы, дерматолога из Нью-Йорка, так происходит, когда человек ложится спать и просыпается в неправильное время. По его мнению, вычислить идеальное время отхода ко сну можно с помощью специальной формулы.