Спокойной ночи. Терапия синим светом улучшает качество сна у пожилых

Обычно исследователи советуют спать от семи до девяти часов в сутки. Однако иногда мы встаем разбитыми, даже если сон длился не меньше, чем советуют ученые. По мнению доктора Чарльза Пузы, дерматолога из Нью-Йорка, так происходит, когда человек ложится спать и просыпается в неправильное время. По его мнению, вычислить идеальное время отхода ко сну можно с помощью специальной формулы.