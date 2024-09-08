Сплошной минус. Офтальмолог открыла, как спасти детей от близорукости

Если ребенок чрезмерно увлекается гаджетами (телефон, планшет, компьютер), да еще и в классе используются интерактивные доски, это приводит к перенапряжению и нарушениям аккомодации (то есть, способности глаза фокусироваться на предметах, находящихся на различном расстоянии). В дальнейшем у школьника, подверженного гаджетомании, может развиться осложненная близорукость, снизиться острота зрения. А если у ребёнка еще до школы уже была миопия, то её степень рискует увеличиться.