Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сплетни являются важным социальным инструментом. Видео

Сплетни начали отнимать 20% времени с момента появления речи. С помощью пустых разговоров и обсуждения сородичей древние люди могли поддерживать социальные связи в больших сообществах.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Британский антрополог Робин Данбар однажды заметил, что приматы тратят около 20% времени на груминг — уход за шерстью и поиск паразитов у сородичей, чтобы поддерживать таким образом связи в группе. Оказалось, что в качестве альтернативы «грумингу» наши далекие предки придумали сплетни. Именно «пустые разговоры» и обсуждения с момента появления речи формировали сообщества и помогали поддерживать отношения.

Считается, что в современном мире мы продолжаем тратить 20% времени на сплетни, ведь именно они являются своеобразным «социальным клеем». Подробнее о значимости сплетен можно узнать в видео от редакции ВФокусе Mail.

Ранее рассказывали, как кролики захватили целый континент.