Сплетни являются важным социальным инструментом. Видео

Британский антрополог Робин Данбар однажды заметил, что приматы тратят около 20% времени на груминг — уход за шерстью и поиск паразитов у сородичей, чтобы поддерживать таким образом связи в группе. Оказалось, что в качестве альтернативы «грумингу» наши далекие предки придумали сплетни. Именно «пустые разговоры» и обсуждения с момента появления речи формировали сообщества и помогали поддерживать отношения.