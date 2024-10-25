Сплетни являются важным социальным инструментом. Видео

Британский антрополог Робин Данбар однажды заметил, что приматы тратят около 20% времени на груминг — уход за шерстью и поиск паразитов у сородичей, чтобы поддерживать таким образом связи в группе. Оказалось, что в качестве альтернативы «грумингу» наши далекие предки придумали сплетни. Именно «пустые разговоры» и обсуждения с момента появления речи формировали сообщества и помогали поддерживать отношения.
Считается, что в современном мире мы продолжаем тратить 20% времени на сплетни, ведь именно они являются своеобразным «социальным клеем». Подробнее о значимости сплетен можно узнать в видео от редакции ВФокусе Mail.
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