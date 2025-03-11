Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член СПЧ: что могут добавить в список преступлений, за которые мигрантов лишат гражданства

Больше 1,5 тысяч обладателей паспорта России лишились гражданства. Все они были ранее натурализованы. Эксперт рассказал ВФокусе Mail, почему необходим отзыв приобретенного гражданства и как мигрант может получить паспорт РФ, даже после совершения преступления.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail

В МВД заявили, что за 2024 год российского гражданства лишились 1684 человека. В ведомстве напомнили, что основаниями для этого могут являться действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, отказ встать на воинский учет, представление ложных сведений, на основании которых принималось решение о предоставление гражданства.

Количество преступлений, совершенных мигрантами, растёт. По данным Следственного комитета, в 2024 году в суде оказалось 268 уголовных дел, связанными с убийствами, совершенными иностранными гражданами, а 253 дела по преступлениям террористического характера.

— Материалы уголовных дел показывают, что зачастую совершающие преступления мигранты находятся в России на незаконном положении, бесконтрольно перемещаются по территории РФ, систематически нарушают предписания миграционного законодательства, — отметили в Следкоме.

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов напомнил, что у совершивших преступления мигрантов есть возможность получить российский паспорт. Для этого им необходимо отправится служить в зону проведения Специальной военной операции. Но, как правило, иностранных граждан выдворяют пожизненно. Те же, кто получил гражданство России лишаются его.

— Этой меры мы добивались давно. Нам не нужны люди, которые совершают преступления. Нам нужно избавляться от лиц, совершающих тяжкие преступления. Это совершенно адекватная мера, — констатировал Кабанов.

По его словам, сейчас необходимо расширять перечень преступлений, по которым можно лишиться приобретенного гражданства. В этот список необходимо включить, в том числе воровство и мошенничество.