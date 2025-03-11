Член СПЧ: что могут добавить в список преступлений, за которые мигрантов лишат гражданства

В МВД заявили, что за 2024 год российского гражданства лишились 1684 человека. В ведомстве напомнили, что основаниями для этого могут являться действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, отказ встать на воинский учет, представление ложных сведений, на основании которых принималось решение о предоставление гражданства.
Количество преступлений, совершенных мигрантами, растёт. По данным Следственного комитета, в 2024 году в суде оказалось 268 уголовных дел, связанными с убийствами, совершенными иностранными гражданами, а 253 дела по преступлениям террористического характера.
— Материалы уголовных дел показывают, что зачастую совершающие преступления мигранты находятся в России на незаконном положении, бесконтрольно перемещаются по территории РФ, систематически нарушают предписания миграционного законодательства, — отметили в Следкоме.
Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов напомнил, что у совершивших преступления мигрантов есть возможность получить российский паспорт. Для этого им необходимо отправится служить в зону проведения Специальной военной операции. Но, как правило, иностранных граждан выдворяют пожизненно. Те же, кто получил гражданство России лишаются его.
— Этой меры мы добивались давно. Нам не нужны люди, которые совершают преступления. Нам нужно избавляться от лиц, совершающих тяжкие преступления. Это совершенно адекватная мера, — констатировал Кабанов.
По его словам, сейчас необходимо расширять перечень преступлений, по которым можно лишиться приобретенного гражданства. В этот список необходимо включить, в том числе воровство и мошенничество.