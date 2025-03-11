Член СПЧ: что могут добавить в список преступлений, за которые мигрантов лишат гражданства

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов напомнил, что у совершивших преступления мигрантов есть возможность получить российский паспорт. Для этого им необходимо отправится служить в зону проведения Специальной военной операции. Но, как правило, иностранных граждан выдворяют пожизненно. Те же, кто получил гражданство России лишаются его.